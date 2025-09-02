onedio
Kayyum Kararı Etkili Oldu İddiası: Borsa Düştü, Türkiye'nin Kredi Risk Primi Yükseldi

02.09.2025 - 18:44

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Kongresi mahkeme kararı ile iptal edilerek Özgür Çelik görevden alındı ve Gürsel Tekin il başkanlığına kayyum olarak atandı. İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesi sonrasında CHP Genel Kongresi’nin de iptal edileceği ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’ye kayyum olarak atanacağı iddiaları gündeme geldi. CHP’nin kongresinin yargılandığı davanın duruşması 15 Eylül’de yapılacak.

Öte yandan CHP il başkanlığına kayyum atanması sonrasında borsada yaklaşık yüzde 4 düşüş yaşandığı, Türkiye’nin kredi risk priminde de yükseliş olduğu iddia edildi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl kongresi iptal edilerek il başkanlığına kayyum atandı.

Kayyum kararı sonrasında Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi çakıldı.

Mahkemenin kayyum kararı sonrasında Borsa İstanbul’da düşüş yaşandı. BİST 100 endeksi yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti. Bazı hisselerde işlemler durduruldu.

Gazete Oksijen’de yer alan habere göre ise Türkiye’nin Kredi Risk Primi (CDS) 273,7 puana çıktı. 

Kredi Risk Primi (CDS), finansal piyasalarda bir ülkenin ya da kurumun iflas etme olasılığını ölçen temel göstergelerden biridir. Yatırımcılar, borcun ödenmeme riskine karşı sigorta işlevi gören bu primi dikkate alarak karar alırlar.

CDS’in yükselmesi, borçlunun geri ödeme riskinin arttığını; düşmesi ise bu riskin azaldığını gösterir. Bu oran; ekonomik dengeler, siyasi gelişmeler ve küresel piyasalardaki hareketler gibi birçok faktörden etkilenir. Yatırımcılar açısından risk algısının önemli bir göstergesi olan CDS, finansal karar süreçlerinde belirleyici rol oynar.

