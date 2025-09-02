Kayyum Kararı Etkili Oldu İddiası: Borsa Düştü, Türkiye’nin Kredi Risk Primi Yükseldi
Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Kongresi mahkeme kararı ile iptal edilerek Özgür Çelik görevden alındı ve Gürsel Tekin il başkanlığına kayyum olarak atandı. İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesi sonrasında CHP Genel Kongresi’nin de iptal edileceği ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’ye kayyum olarak atanacağı iddiaları gündeme geldi. CHP’nin kongresinin yargılandığı davanın duruşması 15 Eylül’de yapılacak.
Öte yandan CHP il başkanlığına kayyum atanması sonrasında borsada yaklaşık yüzde 4 düşüş yaşandığı, Türkiye’nin kredi risk priminde de yükseliş olduğu iddia edildi.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl kongresi iptal edilerek il başkanlığına kayyum atandı.
Kayyum kararı sonrasında Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi çakıldı.
