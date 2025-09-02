Kayyum Kararı Etkili Oldu İddiası: Borsa Düştü, Türkiye’nin Kredi Risk Primi Yükseldi

Mahkemenin kayyum kararı sonrasında Borsa İstanbul’da düşüş yaşandı. BİST 100 endeksi yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti. Bazı hisselerde işlemler durduruldu.

Gazete Oksijen’de yer alan habere göre ise Türkiye’nin Kredi Risk Primi (CDS) 273,7 puana çıktı.

Kredi Risk Primi (CDS), finansal piyasalarda bir ülkenin ya da kurumun iflas etme olasılığını ölçen temel göstergelerden biridir. Yatırımcılar, borcun ödenmeme riskine karşı sigorta işlevi gören bu primi dikkate alarak karar alırlar.

CDS’in yükselmesi, borçlunun geri ödeme riskinin arttığını; düşmesi ise bu riskin azaldığını gösterir. Bu oran; ekonomik dengeler, siyasi gelişmeler ve küresel piyasalardaki hareketler gibi birçok faktörden etkilenir. Yatırımcılar açısından risk algısının önemli bir göstergesi olan CDS, finansal karar süreçlerinde belirleyici rol oynar.