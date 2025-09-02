onedio
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Rabia Naz Açıklaması: "Çocuklarımızın Bu Şekilde Katledilmesi…”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rabia Naz Açıklaması: "Çocuklarımızın Bu Şekilde Katledilmesi…"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.09.2025 - 14:25 Son Güncelleme: 02.09.2025 - 14:32

2018 yılında henüz 11 yaşındayken hayatını kaybeden Rabia Naz hakkında Anayasa Mahkemesi 'yaşam hakkı ihlali' kararı vermişti. Bu konunun kendisine sorulması üzerine açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç “Çocuklarımızın bu şekilde katledilmesi, canlarına kıyılması hepimizin yüreğini yaralıyor' dedi.

Yılmaz Tunç'tan "Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin ailenin soruşturmanın yeniden başlatılması için size çağrısı var. Bu konuda gelişme olabilir mi?" sorusuna yanıt:

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
