Bir Kız Çocuğu Daha Hayattan Koparıldı: 16 Yaşındaki Hiranur Nilgün Hayatını Kaybetti
Türkiye geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi içerisinde yer alan bir kafede çalışırken öldürülen Hilal Özdemir’e ağlarken bir kız çocuğu daha feci şekilde hayattan koparıldı.
16 yaşındaki Hiranur Nilgün A., araç içersinde silah vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Korkunç olay Mersin’in Toroslar ilçesinde meydana geldi.
Hiranur'un yakınları katil zanlısının evinin önünde adalet çağrısı yaptı. 👇
tutuklansalar bile dışarı salınacaklarını biliyoruz. insanlar ölüyor, yönetenler seyrediyor. katil yalnız değil; sessiz kalan, adaleti hiçe sayan, şiddeti no... Devamını Gör
artik bu yönetimi istemiyoruz insanlar ölmesin çocuklar ölmesin kızlar ölmesin
😡😡😡