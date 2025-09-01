onedio
Haberler
Gündem
Bir Kız Çocuğu Daha Hayattan Koparıldı: 16 Yaşındaki Hiranur Nilgün Hayatını Kaybetti

Bir Kız Çocuğu Daha Hayattan Koparıldı: 16 Yaşındaki Hiranur Nilgün Hayatını Kaybetti

Mersin
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.09.2025 - 22:52

Türkiye geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi içerisinde yer alan bir kafede çalışırken öldürülen Hilal Özdemir’e ağlarken bir kız çocuğu daha feci şekilde hayattan koparıldı.

16 yaşındaki Hiranur Nilgün A., araç içersinde silah vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Korkunç olay Mersin'in Toroslar ilçesinde meydana geldi.

Korkunç olay Mersin’in Toroslar ilçesinde meydana geldi.

16 yaşındaki Hiranur Nilgün A., park halindeki otomobilde silahla vuruldu. Araçta bulunanlardan biri durumu 112’ye haber verince olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Hiranur'un hayatını kaybettiğini belirledi. 

Polis, şaka amaçlı boş zannederek tetiğe bastığında tabancanın ateş aldığını iddia eden Hiranur'un arkadaşı 19 yaşındaki A.Ş. ile birlikte aynı araçta yer alan N.Ç. ve M.Z.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Hiranur'un yakınları katil zanlısının evinin önünde adalet çağrısı yaptı. 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
zülkarneyn

tutuklansalar bile dışarı salınacaklarını biliyoruz. insanlar ölüyor, yönetenler seyrediyor. katil yalnız değil; sessiz kalan, adaleti hiçe sayan, şiddeti no... Devamını Gör

Ahmet Ceylan

artik bu yönetimi istemiyoruz insanlar ölmesin çocuklar ölmesin kızlar ölmesin

keditopu

😡😡😡