Marketler Pazar Günü Kapanabilir: "Pilot Bölgelerde Uygulansın" Talebi

Marketler Pazar Günü Kapanabilir: “Pilot Bölgelerde Uygulansın” Talebi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.09.2025 - 17:04

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), marketlerin pazar günleri kapalı olması önerisinde bulunuldu. TPF Başkanı Ömer Düzgün, 'Yüz binlerce kişi, ailesiyle aynı gün tatil yapamıyor. Kendisi hafta içi izinli, eşi hafta sonu, çocuğu okulda, kendisi vardiyada' dedi. Öte yandan federasyondan 'Pilot bölgelerde uygulansın' talebi de geldi.

Marketler Pazar Günü Kapanacak mı?

Marketler Pazar Günü Kapanacak mı?

Türkiye Perakendeciler Federasyonundan (TPF), bir rapor hazırlayacak marketlerin pazar günü kapalı olması önerisinde bulundu. 

Perakende sektöründe çalışan yüz binlerce kişinin ailesiyle aynı gün tatil yapamadığına dikkat çeken Ömer Düzgün, “Kendisi hafta içi izinli, eşi hafta sonu, çocuğu okulda, kendisi vardiyada” ifadelerini kullandı.

Düzgün, 'Bu birbirinden uzaklaşmış hayatlar aile bağlarını zayıflatıyor, sosyal yorgunluk yaratıyor. Oysa ki aile, birlikte geçirilen zamanla güçlenir. Bu durum sürdürülebilir istihdamı da olumsuz etkiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesi çok değerli bir çerçeve çizmiştir. Biz de yerel zincirler olarak bu vizyona katkı sunmak istiyoru' diye konuştu.

"Pilot bölgelerde uygulansın" talebi.

"Pilot bölgelerde uygulansın" talebi.

Bakanlıklar ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyleyen Düzgün, pilot bölge önerisini de vurguladı. Düzgün, şunları söyledi:

“Öncelikle pilot bölgelerde bu uygulama başlayarak Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de pazar günleri marketler kapalı olabilir. Küçük esnaf için de bu uygulama can suyu olacaktır. Hem yerli ekonomiyi, hem aile yapımızı hem de sürdürülebilir istihdamı güçlendirecek bir adım olacaktır.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
