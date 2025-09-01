Marketler Pazar Günü Kapanabilir: “Pilot Bölgelerde Uygulansın” Talebi

Bakanlıklar ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyleyen Düzgün, pilot bölge önerisini de vurguladı. Düzgün, şunları söyledi:

“Öncelikle pilot bölgelerde bu uygulama başlayarak Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de pazar günleri marketler kapalı olabilir. Küçük esnaf için de bu uygulama can suyu olacaktır. Hem yerli ekonomiyi, hem aile yapımızı hem de sürdürülebilir istihdamı güçlendirecek bir adım olacaktır.'