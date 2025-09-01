Marketler Pazar Günü Kapanabilir: “Pilot Bölgelerde Uygulansın” Talebi
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), marketlerin pazar günleri kapalı olması önerisinde bulunuldu. TPF Başkanı Ömer Düzgün, 'Yüz binlerce kişi, ailesiyle aynı gün tatil yapamıyor. Kendisi hafta içi izinli, eşi hafta sonu, çocuğu okulda, kendisi vardiyada' dedi. Öte yandan federasyondan 'Pilot bölgelerde uygulansın' talebi de geldi.
Marketler Pazar Günü Kapanacak mı?
"Pilot bölgelerde uygulansın" talebi.
