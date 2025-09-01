Boğaziçi Üniversitesi’nde Hilal Özdemir Cinayeti: Katil Zanlısı Öğlen de Gelip Hilal Özdemir ile Kavga Etmiş

NTV’de yer alan habere göre, Hilal Özdemir büyük üzüntü içinde toprağa verilirken, Cenazede konuşan Hilal'in amcası Fahrettin Özdemir, kızlarının tehdit altında olduğunu bilmediklerini söyledi.

Özdemir, 'Gece kötü bir haber geldi. Dediler 'ölmüş, öldürmüşler kızınızı.' Hiç tanımıyorum, çocuk kim onu bile bilmiyorum. Bilsem zaten bu kadar suç oranıyla adamı ben rahat bırakır mıyım? Ama yok işte. Korkudan söylemedi işte. Söyleseydi bunlar hiçbirisi başına gelmezdi.' dedi.

Amca Özdemir ayrıca 24 tane suç kaydı olan katil zanlısının dışarıda gezebilmesine de isyan etti.