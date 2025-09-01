Boğaziçi Üniversitesi’nde Hilal Özdemir Cinayeti: Katil Zanlısı Öğlen de Gelip Hilal Özdemir ile Kavga Etmiş
Sadece 15 yaşında olan kız çocuğu Hilal Özdemir, Boğaziçi Üniversitesi’nin içerisinde yer alan kafede çalıştığı sırada birçok suç kaydı bulunan 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş tarafından öldürülmüştü.
Ayberk Kurtuluş’un öğle saatlerinde Hilal’in çalıştığı yere gelerek olay çıkardığı öğrenildi. Kız çocuğunun cenaze töreninde ise gözyaşları sel oldu.
Kaynak: NTV
Daha önce arkadaşlık ettiği Ayberk Kurtuluş tarafından öldürülen 15 yaşındaki çocuk Hilal Özdemir cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı.
“Bize söylemedi. Söylese böyle mi olurdu?”
