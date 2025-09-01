onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Boğaziçi Üniversitesi’nde Hilal Özdemir Cinayeti: Katil Zanlısı Öğlen de Gelip Hilal Özdemir ile Kavga Etmiş

Boğaziçi Üniversitesi’nde Hilal Özdemir Cinayeti: Katil Zanlısı Öğlen de Gelip Hilal Özdemir ile Kavga Etmiş

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.09.2025 - 17:12

Sadece 15 yaşında olan kız çocuğu Hilal Özdemir, Boğaziçi Üniversitesi’nin içerisinde yer alan kafede çalıştığı sırada birçok suç kaydı bulunan 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş tarafından öldürülmüştü.

Ayberk Kurtuluş’un öğle saatlerinde Hilal’in çalıştığı yere gelerek olay çıkardığı öğrenildi. Kız çocuğunun cenaze töreninde ise gözyaşları sel oldu.

Kaynak: NTV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Daha önce arkadaşlık ettiği Ayberk Kurtuluş tarafından öldürülen 15 yaşındaki çocuk Hilal Özdemir cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı.

Daha önce arkadaşlık ettiği Ayberk Kurtuluş tarafından öldürülen 15 yaşındaki çocuk Hilal Özdemir cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı.

Katil zanlısının, Hilal'i cep telefonundaki uygulamadan takip ederek yerini bulduğu anlaşıldı. İddialara göre zanlı, Hilal'in yanına önce öğle saatlerinde geldi. Aralarında tartışma çıkınca çevredekiler müdahale etti ve Ayberk Kurtuluş kampüsten ayrıldı. Ancak akşam saatlerinde geri geldi ve Hilal'i öldürüp, intihar etti.

“Bize söylemedi. Söylese böyle mi olurdu?”

“Bize söylemedi. Söylese böyle mi olurdu?”

NTV’de yer alan habere göre, Hilal Özdemir büyük üzüntü içinde toprağa verilirken, Cenazede konuşan Hilal'in amcası Fahrettin Özdemir, kızlarının tehdit altında olduğunu bilmediklerini söyledi.

Özdemir, 'Gece kötü bir haber geldi. Dediler 'ölmüş, öldürmüşler kızınızı.' Hiç tanımıyorum, çocuk kim onu bile bilmiyorum. Bilsem zaten bu kadar suç oranıyla adamı ben rahat bırakır mıyım? Ama yok işte. Korkudan söylemedi işte. Söyleseydi bunlar hiçbirisi başına gelmezdi.' dedi.

Amca Özdemir ayrıca 24 tane suç kaydı olan katil zanlısının dışarıda gezebilmesine de isyan etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
3
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın