Jandarma Komutanına "Pisliksin" Demişti: AKP'li İlçe Başkanı Hasan Özılgın İstifa Etti
Eskişehir Beylikova AKP İlçe Başkanı olan Hasan Özılgın’ın jandarma çevirmesinde yaptıkları gündem olmuştu. AKP’li başkan jandarma komutanına hakaret etmiş ve “sen tam bir pisliksin” demişti.
Hasan Özılgın gelen tepkiler sonrasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini açıkladı.
AKP’li ilçe başkanı Hasan Özılgın’ın jandarma komutanı ile olan diyalogu tepki çekmişti.
AKP Beylikova İlçe Başkanı Hasan Özılgın bulunduğu ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.
