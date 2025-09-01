onedio
Jandarma Komutanına "Pisliksin" Demişti: AKP'li İlçe Başkanı Hasan Özılgın İstifa Etti

Eskişehir
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.09.2025 - 18:21

Eskişehir Beylikova AKP İlçe Başkanı olan Hasan Özılgın’ın jandarma çevirmesinde yaptıkları gündem olmuştu. AKP’li başkan jandarma komutanına hakaret etmiş ve “sen tam bir pisliksin” demişti.

Hasan Özılgın gelen tepkiler sonrasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini açıkladı.

AKP’li ilçe başkanı Hasan Özılgın’ın jandarma komutanı ile olan diyalogu tepki çekmişti.

AKP Beylikova İlçe Başkanı Hasan Özılgın bulunduğu ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Birkaç gün önce kamuoyuna da yansıyan şekilde jandarma kontrol noktasında jandarma personeli ile yaşadığımız bir tartışma olmuştu. Bu konuyla ilgili ilçe başkanlığı yapıyor olmam sebebiyle kamuoyuna bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Öncelikle orada yaşanan tartışma devletimizin güvenlik güçlerini zan altında bırakacak hiçbir itham içermemektedir. Oradaki kişinin keyfi tutumu ile ilgili bir sorundur. Yaşanılan tartışmada hiçbir şekilde siyasi kimliğimden bahsetmedim. Buna rağmen orada kullandığım dili ve üslubu ben de tasvip etmiyorum. Davama ve liderime duyduğum hürmet nedeniyle bugün itibarıyla ilçe başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Bundan sonra da her platformda AK Parti davasının hizmetkarı olmaya devam edeceğim.”

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
