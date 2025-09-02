Bakanlık Yeni İfşa Listesini Açıkladı: Gazlı İçecekten İlaç Çıktı!
Bakanlık 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesini güncelledi. 2 Eylül tarihli ifşa listesinde 6 yeni ihlal yer aldı. 5 firmanın alkolsüz gazlı içecek, macun gibi ürünlerinde ilaç etken madde kullandıkları tespit edildi. Danacı Koç adlı işletmenin de toz biberde gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya kullandığı belirlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesini güncelledi.
