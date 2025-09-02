onedio
article/comments
Bakanlık Yeni İfşa Listesini Açıkladı: Gazlı İçecekten İlaç Çıktı!

Bakanlık Yeni İfşa Listesini Açıkladı: Gazlı İçecekten İlaç Çıktı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.09.2025 - 13:15

Bakanlık 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesini güncelledi. 2 Eylül tarihli ifşa listesinde 6 yeni ihlal yer aldı. 5 firmanın alkolsüz gazlı içecek, macun gibi ürünlerinde ilaç etken madde kullandıkları tespit edildi. Danacı Koç adlı işletmenin de toz biberde gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya kullandığı belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesini güncelledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesini güncelledi.

Yeni ifşa edilen listede yer alan gazlı içecekler ve baharatta ilaç ve boya kullanıldığı ortaya çıktı.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
