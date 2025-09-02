onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Gürsel Tekin Kimdir, Kaç Yaşında? CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Kayyum Olarak Atanan Gürsel Tekin Nereli?

Gürsel Tekin Kimdir, Kaç Yaşında? CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Kayyum Olarak Atanan Gürsel Tekin Nereli?

CHP Gürsel Tekin
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.09.2025 - 16:14

CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin mahkeme kararıyla iptal edilmesiyle, İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin atandı. Siyaset gündeminin tanınmış isimlerinden Gürsel Tekin'in atama kararının ardından kariyer hayatı merak konusu oldu. Peki, Gürsel Tekin kimdir? Gürsel Tekin daha önce hangi partide görev aldı?

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gürsel Tekin Kimdir?

Gürsel Tekin Kimdir?

Siyasetçi Gürsel Tekin, 1964 yılında Ardahan'a bağlı Karlıyazı köyünde doğdu. Eğitim hayatına memleketinde başlayan Tekin, daha sonra lise eğitimi için Kars Alparslan Lisesi'ne gitti. Buradan mezun olduktan sonra ise Atatürk Üniversitesi'ni kazandı. Ancak Tekin, ekonomik nedenlerle eğitim hayatını sürdüremedi. 

Ailesi ile birlikte İstanbul'a taşınan Gürsel Tekin, burada iş hayatına atıldı. 

Gürsel Tekin Kaç Yaşında?

Gürsel Tekin, 17 Haziran 1964 tarihinde dünyaya geldi. Tekin, 2025 yılı itibarıyla 61 yaşındadır.  

Gürsel Tekin Aslen Nereli? 

Tekin, Ardahan ikinin Göle ilçesine bağlı Karlıyazı (Kırziyan) köyünde dünyaya geldi.

Gürsel Tekin'in Ailesi: Gürsel Tekin Evli mi?

Gürsel Tekin'in Ailesi: Gürsel Tekin Evli mi?

Gürsel Tekin, 2005 yılında Nihan Tekin ile evlendi. Ancak 2021 yılında çift boşandı. 57 yaşında olan Gürsel Tekin, geçtiğimiz aylarda sunucu Mehtap Özkan ile evlendi. Gürsel Tekin'in Ulaş Nazım, Gürsel, Barış olmak üzere üç çocuğu var.

Gürsel Tekin'in Siyasi Kariyeri

Gürsel Tekin'in Siyasi Kariyeri

Gürsel Tekin, siyasi kariyerine 1980'lerin ortalarında Sosyal Demokrasi Partisi'ne (SODEP) katılarak atıldı. Partinin Sosyaldemokrat Halkçı Parti'ye (SHP) dönüşmesiyle burada da aktif olarak rol aldı. 1995 yılında SHP ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) birleşmesi ile CHP bünyesinde yerini aldı. 

1999 yılında Kadıköy Belediye Başkan Vekili olarak görev yaptı. 2007 yılında CHP İstanbul İl Başkanlığı'na seçildi. 2010 yılında ise CHP Genel Başkan Yardımcılığı'na getirilen Tekin, 2014 ila 2016 yıllarında Genel Sekreterlik görevini yürüttü. 

Ayrıca 2011, 2015, 2018 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili seçilen Gürsel Tekin, CHP'deki görevini 2023 yılına kadar sürdürdü.

Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Başkanlığına Kayyum Olarak Atandı!

Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Başkanlığına Kayyum Olarak Atandı!

Gürsel TekinCHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in 2 Eylül 2025 tarihinde görevden alınmasının ardından İl Başkanlığı'na kayyum olarak atandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın