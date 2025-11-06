onedio
İfadesi Alınan Gazeteci Soner Yalçın Serbest Bırakıldı

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
06.11.2025 - 16:27

Ruşen Çakır, Soner YalçınBatuhan Çolak ve Aslı Aydıntaşbaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında ifade vermek için sabah saatlerinde evlerinden alınmıştı.

Soner Yalçın, emniyetteki ifadesinin ardından ardından serbest bırakıldı.

Soner Yalçın serbest bırakıldı.

Gazeteci Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan'ın sabah saatlerinde emniyete götürülmesinin ardından dört gazetecinin daha ifadesinin alınacağı öğrenilmişti.

Soner Yalçın'ın da aralarında bulunduğu dört ismin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında ifade vereceği öğrenilmişti. Soner Yalçın, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Yorum Yazın