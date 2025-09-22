onedio
Yine Sındırgı Yine Deprem: Balıkesir’de Bir Deprem Daha Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
22.09.2025 - 12:13 Son Güncelleme: 22.09.2025 - 12:22

Dün gece saatlerinde 4.9’luk deprem ile sarsılan Balıkesir’de bir deprem daha meydana geldi. AFAD’dan yapılan açıklamaya göre yine Sındırgı’da olan depremin büyüklüğü 4.5.

Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha oldu.

Uzun süredir peş peşe depremler yaşanan Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha yaşandı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; saat 12:02'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Dün gece 00.05'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleriyle saha taramalarını başlattığını belirterek, 'Çalışmalar devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.' ifadesini kullandı.

