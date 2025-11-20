AK Parti'den İmralı Açıklaması: "Olumlu Fikir Beyan Ediyoruz"
Türkiye'nin gündeminde İmralı ziyareti yer alıyor. AK Parti'de İmralı'ya ziyaret konusunun ele alındığı toplantı yaklaşık bir saat sürdü. Toplantıda, İmralı'ya ziyaret konusuna olumlu bakıldığı aktarıldı.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı açıklamada 'AK Parti olarak Cumhur İttifakı ile birlikte İmralı ziyaretine olumlu fikir beyan ediyoruz' ifadelerine yer verdi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: "İmralı ziyaretine olumlu fikir beyan ediyoruz"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Devlet aklı hiç bu kadar küçülmemişti. köpeğin ayağına gidene ne denir bilemiyorum. köpeğini bilen köpekten daha mı aşağıdır. yeni bakış getirdiniz ülkeye ya... Devamını Gör
Devlet aklı denilen yeti, 2009 yılındaki çözüm sürecinde bitmişti zaten.
Aktroller mezhep açma germe çalışması yapmadan herhangi bir platformda tartışmaya girmesin. :)
