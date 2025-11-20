onedio
AK Parti'den İmralı Açıklaması: "Olumlu Fikir Beyan Ediyoruz"

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.11.2025 - 16:54

Türkiye'nin gündeminde İmralı ziyareti yer alıyor. AK Parti'de İmralı'ya ziyaret konusunun ele alındığı toplantı yaklaşık bir saat sürdü. Toplantıda, İmralı'ya ziyaret konusuna olumlu bakıldığı aktarıldı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı açıklamada 'AK Parti olarak Cumhur İttifakı ile birlikte İmralı ziyaretine olumlu fikir beyan ediyoruz' ifadelerine yer verdi.

AKP'de 20 Kasım tarihinde düzenlenen toplantıda İmralı'ya ziyaret konusu görüşüldü. Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından, İmralı'ya ziyaret konusuna olumlu bakıldığı aktarıldı. 

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 'AK Parti olarak Cumhur İttifakı ile birlikte İmralı ziyaretine olumlu fikir beyan ediyoruz' dedi. Güler, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, İmralı konusuna olumlu yaklaştıklarını söyleyerek'Bu bir dinleme süreci, komisyonda oylamaya ihtiyaç olmayabilir. Oylama olursa AK Parti olarak olumlu oy vereceğiz.' ifadelerini kullandı.

Öte yandan ziyarete gidecek ismin henüz netleşmediği aktarıldı.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
ESREF

Devlet aklı hiç bu kadar küçülmemişti. köpeğin ayağına gidene ne denir bilemiyorum. köpeğini bilen köpekten daha mı aşağıdır. yeni bakış getirdiniz ülkeye ya... Devamını Gör

Bozkurt

Devlet aklı denilen yeti, 2009 yılındaki çözüm sürecinde bitmişti zaten.

Bozkurt

Aktroller mezhep açma germe çalışması yapmadan herhangi bir platformda tartışmaya girmesin. :)

