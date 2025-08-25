onedio
İTÜ Ayazağa Kampüsünde Yangın Çıktı: Çok Sayıda İtfaiye Sevk Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.08.2025 - 15:27 Son Güncelleme: 25.08.2025 - 15:59

Sarıyer'de İTÜ Ayazağa kampüsünde otluk alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

DETAYLAR GELECEK...

Yangından gelen ilk görüntüler:

Yangına müdahaleden görüntüler:

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
