Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin Yoğun Bakıma Kaldırıldı
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Çetin'in akciğer enfeksiyonu sebebiyle hastaneye kaldırıldığı aktarılıyor. 88 yaşındaki Çetin'in tedavisi devam ediyor.
Hikmet Çetin'in durumunun iyi olduğu aktarılıyor.
Eski Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin yoğun bakımda.
Sevgili editör, Eski Chp Genel Başkanı değil, Chp Eski Genel Başkanı. Chp eski değil genel başkanı eski
Ben zaten akp li birinin ne öldüğünü ne hastalandığını görmedim duymadım. Diğer tarafı karıştırmasınlar diye Allah bile istemiyor
Azrail toplu yapacak onları o yüzden şuan gormemen normal
umarım iyileşir. sevgiler...