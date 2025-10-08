onedio
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin Yoğun Bakıma Kaldırıldı

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin Yoğun Bakıma Kaldırıldı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
08.10.2025 - 16:46

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Çetin'in akciğer enfeksiyonu sebebiyle hastaneye kaldırıldığı aktarılıyor. 88 yaşındaki Çetin'in tedavisi devam ediyor.

Hikmet Çetin'in durumunun iyi olduğu aktarılıyor.

Eski Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin yoğun bakımda.

Eski Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin yoğun bakımda.

ANKA Haber Ajansı'nın aktardığına göre 88 yaşındaki Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, yoğun bakıma kaldırıldı. Hikmet Çetin'in akciğer enfeksiyonu sebebiyle tedbir amaçlı Başkent Hastanesi'nde yoğun bakıma alındığı aktarılıyor. 

Çetin'in durumunun iyi olduğu ve yarın yoğun bakımdan çıkartılmasının beklendiği aktarıldı. Ancak Çetin, bir süre daha gözlem altında tutulacak. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de Hikmet Çetin'in durumunu yakından takip ettiği aktarılıyor. Çetin, son dönemlerde Özgür Özel'e olan desteğini açıklamış ve Özel'in mitinglerinde yanında yer almıştı.

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
hndprs

Sevgili editör, Eski Chp Genel Başkanı değil, Chp Eski Genel Başkanı. Chp eski değil genel başkanı eski

Heysem Demirci

Ben zaten akp li birinin ne öldüğünü ne hastalandığını görmedim duymadım. Diğer tarafı karıştırmasınlar diye Allah bile istemiyor

gozlerimgozlerin

Azrail toplu yapacak onları o yüzden şuan gormemen normal

LuNaR BikE

umarım iyileşir. sevgiler...