Hikmet Çetin Kimdir, Kaç Yaşında? Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in Sağlık Durumu Nasıl?

Elif ÇAMLIBEL
08.10.2025 - 17:15

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, yoğun bakıma kaldırıldı. Akciğer enfeksiyonu sebebiyle yaşadığı nefes darlığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan 88 yaşındaki siyasetçinin sağlık durumu ise merak konusu oldu. Peki, Hikmet Çetin kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? 

İşte, Hikmet Çetin'in siyasi kariyeri ve hayatı hakkında detaylar...

Hikmet Çetin Kimdir?

Hikmet Çetin, 1937 yılında Diyarbakır’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Lice'de başlayan Çetin, ortaokulu da burada okuduktan sonra lise öğrenimine Ankara'da devam etti. Eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü’nde tamamladı. 1960 yılında lisans eğitimini tamamlayan Çetin, yüksek lisansını ise 1964 ila 1965 yıllarında ABD’de Williams College’de kalkınma ekonomisi üzerine yaptı. Ardından 1968 yılında Stanford Üniversitesi’nde planlama modelleri üzerine çalışmalar gerçekleştirdi. 

Hikmet Çetin Kaç Yaşındadır? 

1937 doğumlu Hikmet Çetin, 2025 yılı itibarıyla 88 yaşındadır. Uzun yıllardır Türk siyasetinde aktif rol almış bir isimdir.

Hikmet Çetin Aslen Nereli? 

Hikmet Çetin, Diyarbakır iline bağlı Lice ilçesinde doğmuştur. Ailesi ile birlikte çocukluğunu da bu bölgede geçmiştir.

Hikmet Çetin’in Kariyer Hayatı

Siyasi kariyerine 1977 yılında başlayan Hikmet Çetin, CHP’den İstanbul milletvekili olarak TBMM'ye girdi. 1978 ila 1979’da Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 

1986 yılında ise SHP'den aday oldu. 1987’de SHP’den Diyarbakır milletvekili seçildi. 1991'de Gaziantep Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Daha sonra DYP ve SHP Koalisyonu'nda Dışişleri Bakanı olarak göreve başladı. 1993'te ise Tansu Çiller'in kurduğu hükümette görevine devam etti. 1994 yılına kadar Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. 

1995’te CHP Genel Başkanlığı’nı üstlendi, 1997 ile 1999 yılları arasında TBMM Başkanlığı yaptı. Ayrıca 2003 ila 2006 yıllarında NATO’nun Afganistan’daki ilk Sivil Temsilcisi olarak uluslararası alanda görev aldı.

Hikmet Çetin Hangi Partiden?

Hikmet Çetin, uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) saflarında siyaset yaptı. SHP ile CHP birleşmesi sonrası CHP içinde aktif rol almaya devam etti. 

Hikmet Çetin Kaçıncı Genel Başkan?

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, 1995 yılında göreve geldi ve partinin 5. genel başkanı oldu. Görece Deniz Baykal'dan sonra gelen Çetin, daha sonra görevini Altan Öymen'e devretti. 

Hikmet Çetin Ailesi, Evli mi?

Hikmet Çetin, İnci Çetin ile evlidir. Çiftin iki çocuğu bulunmaktadır. Tanınmış siyasetçinin ailesi hakkında kamuoyuna açık bilgiler sınırlıdır.

Hikmet Çetin Sağlık Durumu

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, 7 Ekim 2025 tarihinde akciğer enfeksiyonu nedeniyle yaşadığı nefes darlığına bağlı olarak tedbir amaçlı Başkent Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırıldı. 

Zatürre başlangıcı teşhisi konulan Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu, bir süre daha gözlem altında kaldıktan sonra 9 Ekim'de yoğun bakımdan çıkarılacağı öğrenildi.

