Hikmet Çetin Kimdir, Kaç Yaşında? Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in Sağlık Durumu Nasıl?

Siyasi kariyerine 1977 yılında başlayan Hikmet Çetin, CHP’den İstanbul milletvekili olarak TBMM'ye girdi. 1978 ila 1979’da Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

1986 yılında ise SHP'den aday oldu. 1987’de SHP’den Diyarbakır milletvekili seçildi. 1991'de Gaziantep Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Daha sonra DYP ve SHP Koalisyonu'nda Dışişleri Bakanı olarak göreve başladı. 1993'te ise Tansu Çiller'in kurduğu hükümette görevine devam etti. 1994 yılına kadar Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.

1995’te CHP Genel Başkanlığı’nı üstlendi, 1997 ile 1999 yılları arasında TBMM Başkanlığı yaptı. Ayrıca 2003 ila 2006 yıllarında NATO’nun Afganistan’daki ilk Sivil Temsilcisi olarak uluslararası alanda görev aldı.

Hikmet Çetin Hangi Partiden?

Hikmet Çetin, uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) saflarında siyaset yaptı. SHP ile CHP birleşmesi sonrası CHP içinde aktif rol almaya devam etti.

Hikmet Çetin Kaçıncı Genel Başkan?

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, 1995 yılında göreve geldi ve partinin 5. genel başkanı oldu. Görece Deniz Baykal'dan sonra gelen Çetin, daha sonra görevini Altan Öymen'e devretti.