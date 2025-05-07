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ŞOK'a Barbie Büyüleyici Parti Bebekleri Geliyor! 10 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Barbie Büyüleyici Parti Bebekleri Geliyor! 10 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
07.05.2025 - 10:54

ŞOK 10 Mayıs ile 17 Mayıs 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 10 Mayıs ile 17 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Gokidy Donuts El Pervanesi 39,95 TL,

Gokidy Donuts El Pervanesi 39,95 TL,

  • Dollyland Luvlie ile Sanatçı Bebek 299 TL, 

  • Dollyland Minkie Rüzgar Gülü Aksesuarlı Set 100 TL,

  • Dollyland Minnoşlar Tatlı Arkadaşım 169 TL,

  • Blok Ev Eşyaları Serisi 119 TL,

  • da Renkli Bebekler 39,95 TL, 

  • Dollyland Lovlie Davet Şıklığı 249 TL, 

  • Metal Çek Bırak Uçak 59,95 TL, 

  • Çılgın Motorlu Hayvanlar 100 TL,

  • Oyuncak Köpek 299 TL,

  • Bastır Gitsin Sevimli Yarış Arabaları 59,95 TL, 

  • Oyuncak Fil 199 TL, 

  • Minnoş Çek Bırak Şehir Araçları 59,95 TL,

  • Metal Çek Bırak Tesla Araba 129 TL,

  • Ahşap Yapboz 119 TL, 

  • Barbieland Mini Bebek ve Aracı 249 TL, 

  • Barbie Büyüleyici Parti Bebekleri 300 TL,

  • Pilsan Blok İş Makineleri Serisi 200 TL

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • 3x90 gram Superfresh Superton 90 TL, 

  • Super Maylo Dev Havlu 35 TL, 

  • 1500 ml Fairy Losyon 89 TL, 

  • 5'li Şölen Bombastic 49 TL,

  • 2x50 ml Colgate Optic White Diş Macunu 99 TL

İndirimli oyuncaklar için tıklayın.

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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