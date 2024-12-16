Vefasızlık Örneği: Hayatını Kaybeden Ankaralı Turgut'un Yürek Yakan Vasiyeti Ortaya Çıktı!
Vefasızlık Örneği: Hayatını Kaybeden Ankaralı Turgut'un Yürek Yakan Vasiyeti Ortaya Çıktı!
Geçtiğimiz gün akciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybeden Ankaralı Turgut'un yürek burkan vasiyeti ortaya çıktı. 5 çocuğundan yalnızca biriyle görüştüğü, diğerlerini de evlatlıktan reddettiği bilinen Ankaralı Turgut'un aylar önceki sözleri yeniden gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Akciğer kanseriyle nedeniyle entübe edilen Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş'tan acı haber geldi, dün sabah saatlerinde geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz saatlerde ise yürek yakan vasiyeti ortaya çıktı Ankaralı Turgut'un... 5 çocuğu olan ünlü türkücü, geçtiğimiz aylarda çektiği geçim sıkıntısını dile getirirken çocuklarına da büyük bir sitem etmişti.
Tedavisi için yardım toplayan Ankaralı Turgut, bu paralara çocukları tarafından el konulmak istediğini belirterek, evlatlarını reddetmişti.
Ölümünün ardından vasiyeti araştırılan Ankaralı Turgut'un yürek burkan sözlerle vasiyetini aylar önce bir röportajda açıkladığı ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın