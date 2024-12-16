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Vefasızlık Örneği: Hayatını Kaybeden Ankaralı Turgut'un Yürek Yakan Vasiyeti Ortaya Çıktı!

Vefasızlık Örneği: Hayatını Kaybeden Ankaralı Turgut'un Yürek Yakan Vasiyeti Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.12.2024 - 09:38

Geçtiğimiz gün akciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybeden Ankaralı Turgut'un yürek burkan vasiyeti ortaya çıktı. 5 çocuğundan yalnızca biriyle görüştüğü, diğerlerini de evlatlıktan reddettiği bilinen Ankaralı Turgut'un aylar önceki sözleri yeniden gündem oldu.

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Akciğer kanseriyle nedeniyle entübe edilen Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş'tan acı haber geldi, dün sabah saatlerinde geldi.

Akciğer kanseriyle nedeniyle entübe edilen Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş'tan acı haber geldi, dün sabah saatlerinde geldi.

Geçtiğimiz Ağustos ayında akciğer kanseri olduğunu öğrenen Ankaralı Turgut, acil olarak tedaviye alınmıştı. 61 yaşındaki ünlü türkücü ne yazık ki hayatını kaybetti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde ise yürek yakan vasiyeti ortaya çıktı Ankaralı Turgut'un... 5 çocuğu olan ünlü türkücü, geçtiğimiz aylarda çektiği geçim sıkıntısını dile getirirken çocuklarına da büyük bir sitem etmişti.

Geçtiğimiz saatlerde ise yürek yakan vasiyeti ortaya çıktı Ankaralı Turgut'un... 5 çocuğu olan ünlü türkücü, geçtiğimiz aylarda çektiği geçim sıkıntısını dile getirirken çocuklarına da büyük bir sitem etmişti.

Tedavisi için yardım toplayan Ankaralı Turgut, bu paralara çocukları tarafından el konulmak istediğini belirterek, evlatlarını reddetmişti.

Tedavisi için yardım toplayan Ankaralı Turgut, bu paralara çocukları tarafından el konulmak istediğini belirterek, evlatlarını reddetmişti.

Yalnızca kızı Eylem Boran ile görüşen Ankaralı Turgut, kızı Eylem dışında diğer çocukları Haydar, Özlem, Hasret ve Ersoy'un tedavisi için toplanan paraları istediğini söyleyerek sert çıkmış '27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Haydar, Özlem, Hasret hepsi aynı... Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helâl para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin!' demişti.

Ölümünün ardından vasiyeti araştırılan Ankaralı Turgut'un yürek burkan sözlerle vasiyetini aylar önce bir röportajda açıkladığı ortaya çıktı.

Ölümünün ardından vasiyeti araştırılan Ankaralı Turgut'un yürek burkan sözlerle vasiyetini aylar önce bir röportajda açıkladığı ortaya çıktı.

Tedavi sırasında yaptığı harcamalar nedeniyle maddi birikiminin kalmadığı öğrenilen Turgut, 'Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir' ifadelerini kullanmış...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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