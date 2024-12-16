Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı: Yoğun Bakıma Alınan Ferdi Tayfur'un Sağlık Durumu Hakkında İlk Açıklama!
Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı: Yoğun Bakıma Alınan Ferdi Tayfur'un Sağlık Durumu Hakkında İlk Açıklama!
Geçtiğimiz gün apar topar hastaneye kaldırılan, 112'den çağırdıkları ambulans seyir halindeyken durumunun ağırlaştığı öğrenilen Ferdi Tayfur, sevenlerini endişelendirmişti. Durumunun ciddi olduğu konuşulan ünlü şarkıcının doktorundan ilk açıklama az önce geldi. Ferdi Tayfur'un hem kalp operasyonu hem de böbrek nakli operasyonu geçirdiğini belirten Dr. Gazezoğlu, ünlü şarkıcının son durumuna dair tüm bilgileri aktardı.
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Türk arabesk müziğinin önde gelen isimlerinden olan Ferdi Tayfur son dönemlerde özel hayatındaki sıkıntılarla sık sık gündeme geliyordu.
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Özellikle kızı Tuğçe Aydın'la yaşadığı hararetli tartışmalar şahitlik etmiş, haftalarca baba kızın arasındaki gerilimi konuşmuştuk.
Ferdi Tayfur geçtiğimiz saatlerde apar topar hastaneye kaldırıldı. Marmaris'te yaşayan Tayfur'un yakınlarının 112 Acil’i arayarak ambulans istediği, eve gelen ekipler hareket halindeylen Ferdi Tayfur'un aniden fenalaştığı öğrenildi.
Geçtiğimiz dakikalarda hastane başhekimi Dr. Vasfi Sumur Gazezoğlu'ndan Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi.
Tayfur'un genel durum bozukluğu, düşkünlük ve nabzın düşmesi sonucu tedavi altına alındığını söyleyen Dr. Gazezoğlu, ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğunu fakat hem kalp operasyonu hem de böbrek nakli geçirdiğini açıkladı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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