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Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı: Yoğun Bakıma Alınan Ferdi Tayfur'un Sağlık Durumu Hakkında İlk Açıklama!

Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı: Yoğun Bakıma Alınan Ferdi Tayfur'un Sağlık Durumu Hakkında İlk Açıklama!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.12.2024 - 13:09

Geçtiğimiz gün apar topar hastaneye kaldırılan, 112'den çağırdıkları ambulans seyir halindeyken durumunun ağırlaştığı öğrenilen Ferdi Tayfur, sevenlerini endişelendirmişti. Durumunun ciddi olduğu konuşulan ünlü şarkıcının doktorundan ilk açıklama az önce geldi. Ferdi Tayfur'un hem kalp operasyonu hem de böbrek nakli operasyonu geçirdiğini belirten Dr. Gazezoğlu, ünlü şarkıcının son durumuna dair tüm bilgileri aktardı.

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Türk arabesk müziğinin önde gelen isimlerinden olan Ferdi Tayfur son dönemlerde özel hayatındaki sıkıntılarla sık sık gündeme geliyordu.

Türk arabesk müziğinin önde gelen isimlerinden olan Ferdi Tayfur son dönemlerde özel hayatındaki sıkıntılarla sık sık gündeme geliyordu.

Özellikle kızı Tuğçe Aydın'la yaşadığı hararetli tartışmalar şahitlik etmiş, haftalarca baba kızın arasındaki gerilimi konuşmuştuk.

Özellikle kızı Tuğçe Aydın'la yaşadığı hararetli tartışmalar şahitlik etmiş, haftalarca baba kızın arasındaki gerilimi konuşmuştuk.

Ferdi Tayfur geçtiğimiz saatlerde apar topar hastaneye kaldırıldı. Marmaris'te yaşayan Tayfur'un yakınlarının 112 Acil’i arayarak ambulans istediği, eve gelen ekipler hareket halindeylen Ferdi Tayfur'un aniden fenalaştığı öğrenildi.

Ferdi Tayfur geçtiğimiz saatlerde apar topar hastaneye kaldırıldı. Marmaris'te yaşayan Tayfur'un yakınlarının 112 Acil’i arayarak ambulans istediği, eve gelen ekipler hareket halindeylen Ferdi Tayfur'un aniden fenalaştığı öğrenildi.

Ambulanstan indirilen Ferdi Tayfur'un tanınmaması için önlem alan yakınlarının sanatçının yüzü şapkayla kapatılmıştı.

Geçtiğimiz dakikalarda hastane başhekimi Dr. Vasfi Sumur Gazezoğlu'ndan Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Geçtiğimiz dakikalarda hastane başhekimi Dr. Vasfi Sumur Gazezoğlu'ndan Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Tayfur'un genel durum bozukluğu, düşkünlük ve nabzın düşmesi sonucu tedavi altına alındığını söyleyen Dr. Gazezoğlu, ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğunu fakat hem kalp operasyonu hem de böbrek nakli geçirdiğini açıkladı.

Tayfur'un genel durum bozukluğu, düşkünlük ve nabzın düşmesi sonucu tedavi altına alındığını söyleyen Dr. Gazezoğlu, ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğunu fakat hem kalp operasyonu hem de böbrek nakli geçirdiğini açıkladı.

Ayrıca, 'Bunların üzerine hastamızın genel düşkünlüğü ortaya çıkması ciddiye alınabilecek bir sonuçtu. İlgili hekimlerimiz yoğun bakımda tedavi altına aldı. Biraz önce yanına gittim. Bilinci açık ve kendisiyle sohbet ettim. Güzel haberler vereceğine söz verdi. 1-2 güne servise alınacağını, birkaç güne de taburcu edeceğimizi umuyoruz' dedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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