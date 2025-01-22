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İstanbul-Bursa Yolunda Ağır Zincirleme Kaza: 7 Araçtan Birinde Olan Gökhan Çıra'nın Durumu Hakkında Açıklama!

İstanbul-Bursa Yolunda Ağır Zincirleme Kaza: 7 Araçtan Birinde Olan Gökhan Çıra'nın Durumu Hakkında Açıklama!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
22.01.2025 - 09:22

Muhabir Online'ın haberine göre; İstanbul - Bursa yolunda 7 aracın birbirine girmesiyle ağır bir zincirleme kaza yaşandığı öğrenildi. Akşam saatlerinde yaşanan kazada eski futbolcu Gökhan Çıra'nın da olduğu ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan Çıra'nın sağlık durumu hakkındaki açıklamayı da avukatı yaptı.

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Son zamanlarda trafik kazalarında endişe verici bir artış yaşanıyor. Her geçen gün, gazete ve televizyon haberlerinde yeni bir trafik kazası haberiyle karşılaşıyoruz.

Son zamanlarda trafik kazalarında endişe verici bir artış yaşanıyor. Her geçen gün, gazete ve televizyon haberlerinde yeni bir trafik kazası haberiyle karşılaşıyoruz.

Geçtiğimiz akşam da yine üzücü bir kaza haberi duyuruldu. Muhabir Online'ın paylaşımına göre; İstanbul - Bursa yolunda ağır bir zincirleme kaza yaşandığı öğrenildi.

Geçtiğimiz akşam da yine üzücü bir kaza haberi duyuruldu. Muhabir Online'ın paylaşımına göre; İstanbul - Bursa yolunda ağır bir zincirleme kaza yaşandığı öğrenildi.

Yaşanan kazada ölü ve yaralı durumu henüz bilinmiyor.

Kaza yapan otomobillerden birinin de Selin Ciğerci'nin eski eşi ve eski futbolcu Gökhan Çıra'ya ait olduğu öğrenildi.

Kaza yapan otomobillerden birinin de Selin Ciğerci'nin eski eşi ve eski futbolcu Gökhan Çıra'ya ait olduğu öğrenildi.

7 aracın karıştığı kazanın ardından hastaneye kaldırılan Gökhan Çınar'ın avukatı eski futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

7 aracın karıştığı kazanın ardından hastaneye kaldırılan Gökhan Çınar'ın avukatı eski futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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