Yabancı Uyruklular Ülkelerine Döndükten Sonra Çalıştıracak Eleman Bulamadığını Söyleyen İşveren İsyan Etti

Bildiğiniz üzere Suriye'de yıllardır süren iç savaş geçtiğimiz aylarda sona erdi. Suriye'deki iç savaş, ilk günden beri ülkemizin de gündemindeydi. Esad rejiminin düştüğü haberinin gelmesiyle hem Suriye'de hem de ülkemizde kutlamalar başladı. Uzun yıllardır ülkemizde yaşayan pek çok Suriyeli ülkesine döndü. Bu durum hem emlak piyasasında hem de bazı iş yerlerinde hareketliliğe neden oldu.