Yabancı Uyruklular Ülkelerine Döndükten Sonra Çalıştıracak Eleman Bulamadığını Söyleyen İşveren İsyan Etti

Bildiğiniz üzere Suriye'de yıllardır süren iç savaş geçtiğimiz aylarda sona erdi. Suriye'deki iç savaş, ilk günden beri ülkemizin de gündemindeydi. Esad rejiminin düştüğü haberinin gelmesiyle hem Suriye'de hem de ülkemizde kutlamalar başladı. Uzun yıllardır ülkemizde yaşayan pek çok Suriyeli ülkesine döndü. Bu durum hem emlak piyasasında hem de bazı iş yerlerinde hareketliliğe neden oldu.
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Bir tekstilci yabancı uyruklu çalışanlarının ülkesine dönmesiyle zor durumda kaldığını iddia etti.
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Çalıştıracak işçi bulamadığını ve yetiştirmesi gereken işler olduğunu söyleyen işveren "Kara kara düşünüyorum" dedi.
Buradan izleyebilirsiniz;
O işverene pek çok tepki geldi;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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