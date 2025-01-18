Kemal Kılıçdaroğlu 'Akrep ve Kurbağa' Hikayesi ile Birilerine Gönderme Yaptı: "Adalet Kavgamız Devam Edecek"

Geride bıraktığımız yerel seçimlerin en çok konuşulan ismi Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu. Tartışmalı adaylığının ardından gelen kayıpla CHP'de kazanlar kaynamaya başladı. Yapılan seçimle CHP'nin yeni başkanı Özgür Özel oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ise bir süredir siyasetten uzaktı. Kendisi geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.