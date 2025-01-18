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Kemal Kılıçdaroğlu 'Akrep ve Kurbağa' Hikayesi ile Birilerine Gönderme Yaptı: "Adalet Kavgamız Devam Edecek"

Kemal Kılıçdaroğlu 'Akrep ve Kurbağa' Hikayesi ile Birilerine Gönderme Yaptı: "Adalet Kavgamız Devam Edecek"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.01.2025 - 18:09

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Geride bıraktığımız yerel seçimlerin en çok konuşulan ismi Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu. Tartışmalı adaylığının ardından gelen kayıpla CHP'de kazanlar kaynamaya başladı. Yapılan seçimle CHP'nin yeni başkanı Özgür Özel oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ise bir süredir siyasetten uzaktı. Kendisi geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

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Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoda meşhur "Akrep ve Kurbağa" hikayesini anlattı.

Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoda meşhur "Akrep ve Kurbağa" hikayesini anlattı.

“Eğer akreplere inanırsan, şirin gözükmeye çalışırsan, normalleşirsen asıl hesap vermesi gerekenler senden hesap sorar.” diyen Kılıçdaroğlu, adalet mücadelesinin devam edeceğini belirtti.

“Eğer akreplere inanırsan, şirin gözükmeye çalışırsan, normalleşirsen asıl hesap vermesi gerekenler senden hesap sorar.” diyen Kılıçdaroğlu, adalet mücadelesinin devam edeceğini belirtti.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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