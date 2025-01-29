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Hollanda'da Yaşayan Bir Türk Annesinin İlaç İçerken Kafası Karışmasın Diye Hazırlanan Özel Paketi Gösterdi

Hollanda'da Yaşayan Bir Türk Annesinin İlaç İçerken Kafası Karışmasın Diye Hazırlanan Özel Paketi Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.01.2025 - 19:39

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Yaşlı bireylerin günlük hayatlarında karşılaştıkları en büyük zorluklardan biri, genellikle aynı anda kullanmaları gereken çok sayıda ilaçla başa çıkmaktır. Bu durum, zaman zaman kafa karışıklığına neden olabilir. Her biri farklı bir rahatsızlık için reçete edilen bu ilaçların düzenli ve doğru bir şekilde kullanılması büyük önem taşır. Ancak, bu karmaşık ilaç takvimi yaşlılar için kafa karışıklığına yol açabilmektedir. Bu durum, yaşlıların sağlık durumlarını daha da zorlaştırabilir ve yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle, yaşlıların ilaç kullanımını kolaylaştıracak ve kafa karışıklığını önleyecek çözümler bulmak büyük önem taşıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFSVgO...
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'benyuxel' isimli gazeteci, Hollanda'da yaşayan annesi için hazırlana ilaç paketini paylaştı.

'benyuxel' isimli gazeteci, Hollanda'da yaşayan annesi için hazırlana ilaç paketini paylaştı.

İlaçların sırasının karışmaması için özenle hazırlanan paket, insan hayatına verilen değeri gözler önüne serdi.

İlaçların sırasının karışmaması için özenle hazırlanan paket, insan hayatına verilen değeri gözler önüne serdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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