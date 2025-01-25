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Almanya'da Hastanede Yatan Bir Kadın Kaldığı Odadaki Yangın Alarmına Yapılan Rutin Bakımı Paylaştı

Almanya'da Hastanede Yatan Bir Kadın Kaldığı Odadaki Yangın Alarmına Yapılan Rutin Bakımı Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.01.2025 - 19:23

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Bolu'daki yangın faciası tüm ülkenin yüreğini yaktı. Yangında 78 canımız hayatını kaybetti. Bu acı sonucun ortaya çıkmasında ihmallerin büyük rolü olduğunun öğrenilmesi yaşanan acıyı daha da katladı. Alınabilecek çok basit önlemlerle felaketin önüne kolaylıkla geçilebileceğinin öğrenilmesi de öfkeyi arttırdı. Fakat hala asıl sorumlular ortaya çıkmadı.

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Almanya'da hastanede yatan bir kadın, odasında yangın alarmı için yapılan kontrolü paylaştı.

Almanya'da hastanede yatan bir kadın, odasında yangın alarmı için yapılan kontrolü paylaştı.

Sadece birkaç gün kaldığı hastanede bile rutin bir şekilde kontrolün yapıldığını gören gurbetçi, ülkemizde yaşanan acının ihmal boyutunu bir kere daha gözler önüne serdi.

Sadece birkaç gün kaldığı hastanede bile rutin bir şekilde kontrolün yapıldığını gören gurbetçi, ülkemizde yaşanan acının ihmal boyutunu bir kere daha gözler önüne serdi.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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