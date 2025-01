Black Mirror'dan Stranger Things'e: Netflix 2025'te Yayınlanacak Tüm Diziler İçin Bir Tanıtım Yayınladı

İster evde isterse yolda, her zaman ve her yerde erişilebilir olan dizi-film platformları hepimizin en büyük eğlencesi bildiğiniz üzere. Her birimizin hayranlıkla takip ettiği pek çok dizi mutlaka vardır. Fakat sevdiğimiz bir dizinin yeni sezonu için senelerce beklememiz gerekebiliyor. Netflix, dünya genelindeki izleyiciler arasında büyük bir popülerliğe sahip olan, en çok tercih edilen dizi ve film izleme platformlarından biri. Platform geçtiğimiz saatlerde, bu yıl içinde yayınlanacak yapımlar için bir tanıtım yayınladı.