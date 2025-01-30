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Black Mirror'dan Stranger Things'e: Netflix 2025'te Yayınlanacak Tüm Diziler İçin Bir Tanıtım Yayınladı

Black Mirror'dan Stranger Things'e: Netflix 2025'te Yayınlanacak Tüm Diziler İçin Bir Tanıtım Yayınladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.01.2025 - 20:47

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İster evde isterse yolda, her zaman ve her yerde erişilebilir olan dizi-film platformları hepimizin en büyük eğlencesi bildiğiniz üzere. Her birimizin hayranlıkla takip ettiği pek çok dizi mutlaka vardır. Fakat sevdiğimiz bir dizinin yeni sezonu için senelerce beklememiz gerekebiliyor. Netflix, dünya genelindeki izleyiciler arasında büyük bir popülerliğe sahip olan, en çok tercih edilen dizi ve film izleme platformlarından biri. Platform geçtiğimiz saatlerde, bu yıl içinde yayınlanacak yapımlar için bir tanıtım yayınladı.

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Stranger Things'ten Black Mirror'a kadar pek çok yapımın yeni sezonunun bu sene içinde yayınlanacağı müjdesi verildi.

Stranger Things'ten Black Mirror'a kadar pek çok yapımın yeni sezonunun bu sene içinde yayınlanacağı müjdesi verildi.

Özellikle çok uzun sürelerdir beklenen dizilerin geri döneceği haberi hayranlarını heyecanlandırdı.

Özellikle çok uzun sürelerdir beklenen dizilerin geri döneceği haberi hayranlarını heyecanlandırdı.

İşte o tanıtım;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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