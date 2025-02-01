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Dinlerken Geçmişe Gideceksiniz: Poprika İsimli Müzik Grubu "Bir Neslin Travması Olan Şarkıları" Seslendirdi

Dinlerken Geçmişe Gideceksiniz: Poprika İsimli Müzik Grubu "Bir Neslin Travması Olan Şarkıları" Seslendirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.02.2025 - 23:38

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Müzik, zamanın akışı içerisinde sürekli bir evrim geçiriyor. Her birimizin gençlik dönemlerinde kulak verdiği melodiler, hafızalarımızda derin izler bırakıyor ve bizi o geçmiş zamanlara, o unutulmaz anılara sürüklüyor. Özellikle ilk aşklarımız ve yaşadığımız aşk acılarına fon olan bu şarkılar, zamanın tozlu sayfalarında bile silinmiyor. Her bir nota, o dönemlerin ruhunu ve duygularını canlandırıyor, adeta bizi bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/popprikka/r...
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Poprika isimli müzik grubu, bir neslin travması olan şarkıları seslendirdi.

Poprika isimli müzik grubu, bir neslin travması olan şarkıları seslendirdi.

Her bir şarkı, özellikle 2000'ler neslini geçmiş yıllara götürdü.

Her bir şarkı, özellikle 2000'ler neslini geçmiş yıllara götürdü.

İşte o şarkılar;

İkincisi de burada;

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Peki sizi gençliğinize götüren bir şarkı var mı? Yorumlarda buluşalım 🙌

Peki sizi gençliğinize götüren bir şarkı var mı? Yorumlarda buluşalım 🙌

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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