Dinlerken Geçmişe Gideceksiniz: Poprika İsimli Müzik Grubu "Bir Neslin Travması Olan Şarkıları" Seslendirdi

Müzik, zamanın akışı içerisinde sürekli bir evrim geçiriyor. Her birimizin gençlik dönemlerinde kulak verdiği melodiler, hafızalarımızda derin izler bırakıyor ve bizi o geçmiş zamanlara, o unutulmaz anılara sürüklüyor. Özellikle ilk aşklarımız ve yaşadığımız aşk acılarına fon olan bu şarkılar, zamanın tozlu sayfalarında bile silinmiyor. Her bir nota, o dönemlerin ruhunu ve duygularını canlandırıyor, adeta bizi bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.