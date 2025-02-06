Cevaplar Sinir Bozdu: Bir Sokak Röportajında “Ev İşleri ve Çocuk Bakımı Kadının İşi mi?” Sorusu Soruldu

Ev işlerinin ve çocuk bakımının sorumluluğunun genellikle kadınlara atfedildiği bir toplumsal algı var. Bu durum, geleneksel cinsiyet rollerinin etkisiyle şekillenmiş bir düşünce biçimi. Ancak, ev işlerinin ve çocuk bakımının, birlikte yaşayan her bireyin ortak sorumluluğu olduğu özellikle yeni neslin doğrudan kabul ettiği bir gerçek. Bu durum aslında, hem kadınların hem de erkeklerin hayat kalitesini artırıyor ve daha sağlıklı, eşitlikçi bir toplum yapısına katkıda bulunuyor. Bu konuda daha fazla bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerine ihtiyaç olduğu aşikar.
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Bir sokak röportajında insanlara ev işlerinin ve çocuk bakımının kadınların işi olduğu görüşü hakkında ne düşündükleri soruldu.
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Fakat gelen bazı cevaplar hayal kırıklığına sebep oldu.
İşte o röportaj;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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