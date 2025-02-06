Cevaplar Sinir Bozdu: Bir Sokak Röportajında “Ev İşleri ve Çocuk Bakımı Kadının İşi mi?” Sorusu Soruldu

Ev işlerinin ve çocuk bakımının sorumluluğunun genellikle kadınlara atfedildiği bir toplumsal algı var. Bu durum, geleneksel cinsiyet rollerinin etkisiyle şekillenmiş bir düşünce biçimi. Ancak, ev işlerinin ve çocuk bakımının, birlikte yaşayan her bireyin ortak sorumluluğu olduğu özellikle yeni neslin doğrudan kabul ettiği bir gerçek. Bu durum aslında, hem kadınların hem de erkeklerin hayat kalitesini artırıyor ve daha sağlıklı, eşitlikçi bir toplum yapısına katkıda bulunuyor. Bu konuda daha fazla bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerine ihtiyaç olduğu aşikar.