Karakterine Göre Ruh Eşin Hangi Burçtan?
Karakterine Göre Ruh Eşin Hangi Burçtan?
Herkesin ruh eşi benzersizdir ve kimi zaman yıldızlar bu konuda bize yol gösterir. Peki, senin ruh eşin hangi burçtan?
Hazırsan başlayalım ve yıldızların senin için ne dediğini öğrenelim!
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1. Hayatındaki en önemli öncelik nedir?
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2. Bir ilişki senin için ne ifade eder?
3. Kıskançlık senin ilişkilerinde ne kadar yer kaplar?
4. Bir problemle karşılaştığında ne yaparsın?
5. Sevdiğinle vakit geçirmek senin için ne anlam taşır?
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6. İdeal bir hafta sonu nasıl geçer?
7. Bir partnerde en çok neyi ararsın?
8. Kendini nasıl tanımlarsın?
9. İlişkinde nasıl bir iletişim tarzını tercih edersin?
10. Zor zamanlarında neye ihtiyaç duyarsın?
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Koç!
Yengeç!
Yay!
Oğlak!
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