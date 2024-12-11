Lisede Sınıfın Hangi Karakteriydin?
Lisede Sınıfın Hangi Karakteriydin?
Lisede geçirdiğin yıllar, hayatının en unutulmaz dönemlerinden biri olabilir. Peki, o sıralarda sınıfta nasıl bir karakterdin? Arkadaşların seni ne olarak hatırlıyor? Popüler biri mi, sessiz sakin bir gözlemci mi, yoksa tam bir komedi ustası mıydın? Bu test, lise yıllarındaki rolünü ortaya çıkaracak. Soruları cevapla ve lise sıralarına geri dönmeye hazır ol!
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1. Lise zamanlarında en çok vakit geçirdiğin yer neresiydi?
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2. Ders sırasında genellikle ne yapardın?
3. Bir arkadaşının zorlandığı bir durumda nasıl davranırdın?
4. En sevdiğin ders neydi?
5. Teneffüslerde genellikle nasıl vakit geçirirdin?
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6. Sınıfta biri hata yaptığında nasıl tepki verirdin?
7. Bir grup çalışmasında hangi roldeydin?
8. Öğretmen seni tahtaya kaldırdığında tepkin ne olurdu?
9. Lise yıllarında en sevdiğin aktivite neydi?
10. Sınıfta en sevilen kişi olduğunu düşünüyor musun?
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Sınıfın lideriydin!
Sessiz ve derin gözlemciydin!
Sınıfın komedyeniydin!
Sessiz ama zeki olandın!
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