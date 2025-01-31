Karakterine Göre Sen Hangi Mesleğin İnsanısın?
Karakterine Göre Sen Hangi Mesleğin İnsanısın?
Kariyer tercihi yapmak bazen kafa karıştırıcı olabilir, çünkü karakterinize uygun bir meslek seçmek uzun vadede mutluluk ve başarı getirir. Bu testi çözerek, karakter özelliklerinize göre hangi mesleğin insanı olduğunuzu öğrenebilirsiniz. Hayalinizdeki mesleği keşfetmeye ve kendinizle ilgili daha fazla şey öğrenmeye hazır mısınız? Öyleyse başlayalım!
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1. Bir iş ortamında seni en çok motive eden şey nedir?
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2. Hayalindeki tatil nasıl bir yer?
3. Hangi tür aktiviteler seni daha çok çeker?
4. Kendini nasıl bir ortamda daha rahat hissedersin?
5. Bir işi nasıl planlarsın?
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6. Stresli bir durumda nasıl tepki verirsin?
7. Hangi cümle seni en çok tanımlar?
8. Hangi özellik senin zayıf noktan olabilir?
9. En büyük hedefin nedir?
10. Bir arkadaşının sana ihtiyacı olduğunda ne yaparsın?
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Öğretmen 😊 Ahhhh beee zamanında kazandık ama gitmedik en büyük pişmanlığım.