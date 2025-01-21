Senin Gizli Zayıflığın Ne?
Senin Gizli Zayıflığın Ne?
Hayatta kimse kusursuz değil; hepimizin kendine bile itiraf etmekte zorlandığı zayıf noktaları var. Peki ya senin gizli zayıflığın ne? Belki de seni savunmasız bırakan bir korku, aşırı hassasiyet veya bastırdığın bir duygu. Bu testle seni derinlemesine analiz edip içsel zayıflığını keşfedecek ve seni daha iyi anlamana yardımcı olacağız. Hazırsan başlayalım!
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1. Hayatındaki sorunlarla yüzleşirken nasıl tepki veriyorsun?
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2. Eleştirildiğinde nasıl hissedersin?
3. Zorlu bir karar vermen gerektiğinde nasıl bir yol izlersin?
4. Hangisi seni daha çok endişelendirir?
5. Hayatındaki en büyük destek kaynağı nedir?
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6. Hangi tür film seni daha çok etkiler?
7. İş yerinde veya okulda karşılaştığın en büyük zorluk ne olur?
8. Sevdiğin biri seni hayal kırıklığına uğrattığında ne yaparsın?
9. Günün sonunda yalnız başına düşündüğün şey ne olur?
10. Çocuklukta seni en çok etkileyen olay hangisiydi?
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Korkularını Bastırma
Başarısızlık Korkusu
Aşırı Bağlanma
Aşırı Analiz ve Duygusal Düşünceler
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