Psikolojik Eksikliğin Ne?
Psikolojik Eksikliğin Ne?
Hepimiz hayatımızda zaman zaman eksiklikler hissederiz, kimi zaman özgüvenimiz tam değildir, kimi zaman huzursuzlukla boğuşuruz, kimi zaman ise kararsızlıklarımızın pençesinde kalırız. Bu test, derin bir iç yolculuğa çıkıp kendi psikolojik eksikliğinizi keşfetmeniz için hazırlandı. Sorulara içtenlikle cevap verin ve sonucunuzu okuyarak kendinizi daha iyi anlamaya çalışın! Belki de bu eksikliğiniz, hayatınızı dengeye oturtacak adımı atmanız için bir rehber olacak! 😊
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1. Yeni bir ortamda insanlarla tanışma durumunda nasıl hissedersiniz?
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2. Zor bir durumda karar vermen gerektiğinde hangi yolu izlersin?
3. Bir başarısızlıkla karşılaştığında ilk tepkin ne olur?
4. Hangi durum seni daha çok huzursuz eder?
5. Bir başarı elde ettiğinde kendini nasıl hissedersin?
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6. Kendini ne zaman daha özgüvensiz hissedersin?
7. Kendin hakkında en çok neyi sorgularsın?
8. Hayatında seni mutlu eden insanlar genelde kimlerdir?
9. Sürekli hatırladığın bir olumsuz anın var mı?
10. Hangi motivasyon cümlesi seni en çok etkiler?
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Öz güven eksikliği
Hedef ve amaç eksikliği
Sosyal becerilerde eksiklik
İç huzur eksikliği
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