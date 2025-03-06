Psikolojik Çöküş Kapıda mı?

Sen şu an ciddi bir tükenmişlik sürecindesin. Kendini yorgun, umutsuz ve belki de tamamen boşlukta hissediyor olabilirsin. Büyük ihtimalle hayatın çok ağır geldiğini ve hiçbir şeyin düzelmeyeceğini düşünüyorsun. Bu noktada en önemli şey, yalnız olmadığını ve yardım almanın güçlü bir adım olduğunu bilmektir. Destek almak, profesyonel birine danışmak veya en azından sevdiğin insanlarla konuşmak seni çok daha iyi hissettirebilir. Kendini ihmal etme, sen değerlisin ve bu karanlıktan çıkabilirsin!