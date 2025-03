Psikolojik Çöküş Kapıda mı?

Sen, mental dayanıklılığı yüksek, stresle baş etmeyi bilen bir insansın. Hayatta karşına çıkan zorluklarla mücadele etmek konusunda oldukça güçlüsün ve sorunların üstesinden gelmek için çözüm odaklı bir yaklaşımın var. Tabii ki zaman zaman zorlanıyorsun, ancak kendine verdiğin değer ve iç motivasyonun sayesinde her şeyin üstesinden gelmeyi başarıyorsun. Önemli olan, bu güçlü yapını sürdürebilmek ve gerektiğinde dinlenmeyi de unutmamak! Fakat unutma, güçlü olmak her şeyi tek başına halletmek anlamına gelmez. Kendini yorgun hissettiğinde destek almak, hislerini paylaşmak sana daha da iyi gelecektir. Kendine iyi bakmaya devam et!