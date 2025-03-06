Psikolojik Çöküş Kapıda mı?
Psikolojik Çöküş Kapıda mı?
Hayat bazen beklenmedik şekilde üstümüze gelir, bazen de fark etmeden kendimizi tükenmiş hissederiz. Peki, senin mental dayanıklılığın ne kadar sürecek? Zihinsel çöküşün kapıda mı yoksa daha uzun süre dirençli mi kalacaksın? Bu test, senin stres yönetiminden ruh haline, hayatındaki zorluklarla başa çıkma becerine kadar birçok faktörü değerlendirerek sana mental çöküşünün ne zaman gerçekleşebileceğini söyleyecek! Hazır mısın? O zaman başlayalım!
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1. Bir süredir kendini yorgun hissediyorsun ama önünde önemli bir iş var. Ne yaparsın?
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2. İnsanların senden sürekli bir şeyler beklemesi seni nasıl etkiliyor?
3. Kendini en son ne zaman gerçekten huzurlu hissettin?
4. Stresle baş etme yöntemlerin arasında en baskın olan hangisi?
5. Son zamanlarda uyku düzenin nasıl?
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6. Birine derdini anlatırken en çok ne hissedersin?
7. Bir süre boyunca tüm sorumluluklarından ve işlerinden uzak kalacak olsan ne hissederdin?
8. Kendinle ilgili en sık düşündüğün şey nedir?
9. Stres altındayken vücudun nasıl tepki verir?
10. Günlük hayatında motivasyon kaynağın ne?
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Senin Mentalin Kolay Kolay Çökmez!
Zorlanıyorsun Ama Ayaktasın!
Çöküş Kapıda, Kendine Dikkat Etmelisin!
Mental Çöküşü Yaşıyorsun!
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