Burcunun Karakterine Etkisi: Sen Alfa mısın Beta mı?

Senin gücün sert ve baskın olmaktan gelmiyor, şefkatin ve sezgilerinle insanları yönlendiren bir beta olarak öne çıkıyorsun. Yengeç burcu olarak etrafındaki insanları korumayı, onların ihtiyaçlarını hissetmeyi ve onlara destek olmayı seviyorsun. Bu yüzden çevrendekiler seni bir lider gibi değil, güvenebilecekleri bir rehber gibi görüyor. Ancak bu, zayıf olduğun anlamına gelmiyor. Aksine, insan ilişkilerinde o kadar etkilisin ki, birçok kişiyi fark ettirmeden yönlendirebiliyorsun. Sessiz ve içe dönük duruşun, seni hafife alanları büyük bir yanılgıya düşürebilir. Çünkü senin en büyük gücün, bağlılık ve sezgisel zekâ! Yine de bazen fazla duygusal olabiliyor, kendini başkalarının sorunlarına fazlaca kaptırabiliyorsun. Unutma, güçlü olmak için zaman zaman sınır koymak da gerekiyor. Sen gizli bir beta gücüyle insanları etkileyen birisin!