Tarzını Tanımlıyoruz! Senin Stilinin Bir Adı Var!
Tarzını Tanımlıyoruz! Senin Stilinin Bir Adı Var!
Tarz dediğimiz şey sadece kıyafetlerden ibaret değil, aynı zamanda kendini ifade etme biçimin! Kimimiz modaya birebir uyarız, kimimiz tamamen içimizden geldiği gibi giyiniriz. Kimi spor şıklıktan vazgeçmez, kimi ise gösterişli kombinlerle tarzını konuşturur. Peki, sen hangi gruba dahilsin? Vereceğin cevaplara göre senin tarzının ne olduğunu, hangi kategoride olduğunu söyleyeceğiz! Hadi bakalım, tarzının adı neymiş? 😏👗
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1. Gardırobunun en büyük kısmını hangi parçalar oluşturuyor?
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2. Bir davete giderken nasıl bir kombin seçersin?
3. Ayakkabı tercihin genellikle nasıl olur?
4. Hangi aksesuarı kullanmayı en çok seviyorsun?
5. Dış giyim tercihin genellikle nasıl olur?
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6. Tatil için bavul hazırlıyorsun, en çok hangi kıyafetleri koyarsın?
7. Alışveriş yaparken ilk baktığın şey ne olur?
8. Hangi renk kombinleri seni daha çok yansıtıyor?
9. Sokak modasını nasıl tanımlarsın?
10. Hangi ünlünün tarzını daha çok beğeniyorsun?
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Basic & Rahat Tarz
Bohem & Özgün Tarz
Klasik & Zamansız Tarz
Cesur & Dikkat Çekici Tarz
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