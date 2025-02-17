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Tarzını Tanımlıyoruz! Senin Stilinin Bir Adı Var!

Tarzını Tanımlıyoruz! Senin Stilinin Bir Adı Var!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
17.02.2025 - 12:01

Tarz dediğimiz şey sadece kıyafetlerden ibaret değil, aynı zamanda kendini ifade etme biçimin! Kimimiz modaya birebir uyarız, kimimiz tamamen içimizden geldiği gibi giyiniriz. Kimi spor şıklıktan vazgeçmez, kimi ise gösterişli kombinlerle tarzını konuşturur. Peki, sen hangi gruba dahilsin? Vereceğin cevaplara göre senin tarzının ne olduğunu, hangi kategoride olduğunu söyleyeceğiz! Hadi bakalım, tarzının adı neymiş? 😏👗

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1. Gardırobunun en büyük kısmını hangi parçalar oluşturuyor?

2. Bir davete giderken nasıl bir kombin seçersin?

3. Ayakkabı tercihin genellikle nasıl olur?

4. Hangi aksesuarı kullanmayı en çok seviyorsun?

5. Dış giyim tercihin genellikle nasıl olur?

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6. Tatil için bavul hazırlıyorsun, en çok hangi kıyafetleri koyarsın?

7. Alışveriş yaparken ilk baktığın şey ne olur?

8. Hangi renk kombinleri seni daha çok yansıtıyor?

9. Sokak modasını nasıl tanımlarsın?

10. Hangi ünlünün tarzını daha çok beğeniyorsun?

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Basic & Rahat Tarz

Basic & Rahat Tarz

Senin tarzın rahat, minimal ve zamansız! Jean, basic tişörtler ve spor ayakkabılar vazgeçilmezin. Şıklık senin için önemli ama bunun için fazla uğraş vermeyi sevmiyorsun. 'Az ama öz' anlayışınla kombinlerini oluşturuyorsun. Bu tarz, seni hem günlük hayatta hem de özel günlerde rahat hissettiren bir stil sunuyor. Sen modanın kölesi değil, kendi stilinin efendisisin! Herkesin giyeceği, zamansız ve klasik parçalar seni yansıtıyor. Senin gibi insanlar, doğallıkları ve samimiyetleriyle dikkat çeker. Sen gösterişli olmasan da her zaman cool ve havalısın!

Bohem & Özgün Tarz

Bohem & Özgün Tarz

Sen moda kurallarını umursamayan, kendi stilini yaratan, özgün ruhlu bir insansın! Oversize parçalar, vintage detaylar ve farklı dokular tam sana göre. Kendi tarzını yaratırken rahatlığı da elden bırakmıyorsun. Senin gibi insanlar genellikle sanata, müziğe ve yaratıcılığa ilgi duyar. Kombinlerinle kişiliğini yansıtıyor, klasik şıklık yerine özgünlüğü tercih ediyorsun. Sana göre kıyafetler sadece bir şeyler giymek için değil, kendini anlatmanın bir yolu! Senin stilin biraz asi, biraz sanatçı ruhlu, biraz da umursamaz ama kesinlikle dikkat çekici!

Klasik & Zamansız Tarz

Senin tarzın şık, zarif ve her daim zamansız! Kıyafetlerin kalitesine ve uyumuna önem veriyorsun. Klasik kesimler, sade ama etkileyici kombinler tam sana göre. Bu stil, seni her zaman bakımlı ve sofistike gösteriyor. Kendi modanı kendin yaratıyorsun ve asla gereksiz gösterişe kapılmıyorsun. Girdiğin her ortamda dikkat çeken bir asalete sahipsin. Senin gibi insanlar, güçlü bir karaktere sahip ve hayatta ne istediklerini bilirler. Tarzın gibi kişiliğin de net, kararlı ve etkileyici!

Cesur & Dikkat Çekici Tarz

Sen gösterişli, dikkat çekici ve modaya yön veren birisisin! Parlak renkler, desenler ve cesur kombinler tam senlik. Sen bir trend takipçisi değil, trend yaratıcısısın! Sana göre kıyafetler, bir ifade biçimi. Modayı sıkı sıkıya takip ediyor, en yeni parçaları denemekten korkmuyorsun. Çevrendekiler senin cesur stiline hayran! Senin gibi insanlar, özgüvenleriyle ışık saçar. Nerede olursan ol, stilinle fark yaratıyorsun!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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