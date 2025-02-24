Sabrını Zorlayan İnsan Tipini Açıklıyoruz!
Sabrını Zorlayan İnsan Tipini Açıklıyoruz!
Herkesin sinir olduğu, tahammül etmekte zorlandığı bir insan tipi vardır. Kimileri gereksiz konuşanlardan hoşlanmaz, kimileri fazla samimiyetten rahatsız olur. Peki, senin keyfini kaçıran insan tipi kim? Bu testte verdiğin cevaplara göre seni en çok huzursuz eden insan modelini analiz ediyoruz. Sonuçlara ulaşınca “Evet, tam olarak böyle insanlar beni yoruyor!” diyeceğin garanti! Hadi bakalım, teste başla ve seni en çok kimler geriyor öğren!
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1. Bir ortamda en rahatsız edici bulduğun şey ne olur?
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2. Birisi sana sürekli akıl verirse ne yaparsın?
3. Tanımadığın biri sana fazla samimi davranırsa nasıl hissedersin?
4. Bir insanın en sevmediğin özelliği ne olabilir?
5. Çalışma ortamında en büyük kâbusun kim olurdu?
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6. Yeni tanıştığın birinin seni irrite etmesi için ne yapması yeterli olur?
7. Bir arkadaş ortamında en sinir bozucu hareket nedir?
8. Birine güvenirken en çok neye dikkat edersin?
9. Telefonuna bir mesaj gelir ama yanıtlamak istemezsin, neden?
10. Kötü bir gün geçiriyorsun, biri seninle iletişime geçiyor, ne yapmasını istersin?
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Dramacılar
Sürekli Negatifler
Yapmacık İnsanlar
Sürekli Mağdurlar
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