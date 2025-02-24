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Sabrını Zorlayan İnsan Tipini Açıklıyoruz!

Sabrını Zorlayan İnsan Tipini Açıklıyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
24.02.2025 - 11:01

Herkesin sinir olduğu, tahammül etmekte zorlandığı bir insan tipi vardır. Kimileri gereksiz konuşanlardan hoşlanmaz, kimileri fazla samimiyetten rahatsız olur. Peki, senin keyfini kaçıran insan tipi kim? Bu testte verdiğin cevaplara göre seni en çok huzursuz eden insan modelini analiz ediyoruz. Sonuçlara ulaşınca “Evet, tam olarak böyle insanlar beni yoruyor!” diyeceğin garanti! Hadi bakalım, teste başla ve seni en çok kimler geriyor öğren!

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1. Bir ortamda en rahatsız edici bulduğun şey ne olur?

2. Birisi sana sürekli akıl verirse ne yaparsın?

3. Tanımadığın biri sana fazla samimi davranırsa nasıl hissedersin?

4. Bir insanın en sevmediğin özelliği ne olabilir?

5. Çalışma ortamında en büyük kâbusun kim olurdu?

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6. Yeni tanıştığın birinin seni irrite etmesi için ne yapması yeterli olur?

7. Bir arkadaş ortamında en sinir bozucu hareket nedir?

8. Birine güvenirken en çok neye dikkat edersin?

9. Telefonuna bir mesaj gelir ama yanıtlamak istemezsin, neden?

10. Kötü bir gün geçiriyorsun, biri seninle iletişime geçiyor, ne yapmasını istersin?

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Dramacılar

Senin keyfini kaçıran insan tipi: Sürekli ilgi bekleyen, hayatında sürekli bir olay olan ve yaşadığı her küçük sorunu dramatize eden insanlar! Onlarla zaman geçirmek seni inanılmaz yoruyor çünkü her an bir kriz, her an bir olay var. Sen hayatını sakin, eğlenceli ve huzurlu yaşamak istiyorsun ama bu insanlar sürekli bir drama üretmekten vazgeçmiyor. Dramacılar senin enerjini emiyor ve çevrende böyle biri olduğunda kendini farkında olmadan tüketilmiş hissediyorsun. Sen birinin sürekli ilgi çekme çabalarına maruz kalmak istemiyorsun. Gerçek samimiyeti seviyorsun ve doğal olanı tercih ediyorsun. Bu yüzden, böyle insanlardan uzak durmak sana iyi gelecektir. Senin enerjini düşüren, sürekli kendini merkeze koyan insanlarla vakit geçirmek yerine, daha dengeli, neşeli ve huzurlu insanlarla birlikte olmalısın!

Sürekli Negatifler

Senin keyfini kaçıran insan tipi: Her şeyden şikayet eden, sürekli karamsar olan, hayata hep olumsuz tarafından bakanlar! Senin için hayat, mücadele etmek ve güzel şeylere odaklanmak demek. Ama bu insanlar her şeyde bir sorun bulup, seni de aşağı çekmeye çalışıyor. Sen, çözüme odaklanan, yapıcı ve iyimser birisin. Fakat sürekli negatiflik yayan insanlar seni oldukça yoruyor. Onların bitmek bilmeyen şikayetleri, her şeyde problem görmeleri ve mutlu olmamak için bahaneler üretmeleri sana fazla geliyor. Bu yüzden, enerjini düşüren insanlarla mesafeni korumalısın. Senin yanında olan insanların sana ilham vermesi, motive etmesi ve senin pozitif enerjini yükseltmesi gerekiyor!

Yapmacık İnsanlar

Senin keyfini kaçıran insan tipi: Sahte gülümsemeler, içten olmayan iltifatlar, sahte dostluklar… Sen yapmacık insanlardan uzak durmayı tercih ediyorsun çünkü içtenlik senin için en önemli şeylerden biri. Seni en çok rahatsız eden şey, birinin yüzüne gülüp arkandan farklı konuşması ya da nezaket adı altında sahte bir samimiyet göstermesi. Sen her zaman dürüstlüğü tercih eden birisin ve böyle insanlarla vakit geçirmek seni tüketiyor. Bu yüzden, sahte nezaketten çok, samimiyetle hareket eden, dobra ve net insanlarla vakit geçirmek senin için en iyisi!

Sürekli Mağdurlar

Senin keyfini kaçıran insan tipi: Hayatında hep mağdur olan, her olayda kendini en çok üzülen kişi ilan edenler! Onlarla konuşmak bile yorucu çünkü ne yaparsan yap, hep bir dertleri var ve hep 'en kötü' durumda olan onlar! Sen çözüm odaklı birisin ve her zorluğun üstesinden gelmeye inanıyorsun. Ama sürekli kendine acıyan, hayatın hep ona adaletsiz davrandığını söyleyen insanlar seni çok sıkıyor. Bu yüzden, bu tip insanlardan uzak durmalı ve seni motive eden, güçlü insanlarla çevreni sarmalısın!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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