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Bilinçaltın Seni Ele Veriyor: Kaçtığın Şey Ne?

Bilinçaltın Seni Ele Veriyor: Kaçtığın Şey Ne?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
06.03.2025 - 17:01

Herkes hayatında bazı şeylerden kaçmaya çalışır… Duygular, sorumluluklar, geçmişin izleri ya da belirsiz gelecek…Bazen farkında olmadan, bazen bilinçli bir şekilde kaçış yolları ararız. Peki senin bilinçaltın ne diyor? Gerçekten neyle yüzleşmek istemiyorsun? Bu test, seçimlerine göre senin en çok kaçındığın şeyi ortaya çıkaracak. Belki farkında bile değilsin ama cevapların sana bambaşka bir bakış açısı kazandırabilir. Hazırsan başlayalım!

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1. Kendini kötü hissettiğinde genellikle ne yaparsın?

2. Biri sana samimi duygularını açtığında nasıl hissedersin?

3. Bir problemle karşılaştığında ilk tepkin nedir?

4. Birini gerçekten kırdığında nasıl hissedersin?

5. İlişkilerde en çok korktuğun şey nedir?

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6. Hayatında en çok pişman olduğun şey ne olabilir?

7. İnsanlarla ilgili seni en çok ne zorlar?

8. Geçmişinle ilgili düşündüğünde en çok ne hissedersin?

9. Kendi içinde yüzleşmekten en çok kaçındığın konu nedir?

10. İnsanlar seni nasıl tanımlar?

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Sen Gerçeklerden Kaçıyorsun!

Senin için bazı şeyleri kabullenmek zor olabilir. Gerçeklerle yüzleşmek yerine onları ertelemeyi ya da yok saymayı tercih ediyorsun. Belki büyük sorumluluklar seni korkutuyor ya da bazı kararları vermek istemiyorsun. Ancak unutmamalısın ki kaçmak hiçbir şeyi çözmez. Belki bazı şeyler üzerine fazla düşünmek seni yoruyor ama sorunları göz ardı etmek, onların ortadan kalkmasını sağlamaz. Kendine şu soruyu sormalısın: Gerçeklerden kaçmasam hayatım nasıl değişirdi? Yüzleşmek bazen zordur ama uzun vadede sana daha güçlü ve huzurlu bir hayat sunacaktır.

Sen Duygularından Kaçıyorsun!

Duygularını bastırma konusunda ustasın! İnsanlara çok şey anlatıyor gibi gözüksen de, aslında kendi iç dünyanı pek paylaşmıyorsun. Belki üzüntüleri, kırgınlıkları yok saymak istiyorsun ya da en derindeki hislerini bile kendine bile itiraf edemiyorsun. Ancak unutma, duygularını yok saymak onları ortadan kaldırmaz. Aksine, zamanla birikerek daha büyük sorunlara yol açabilir. Belki de kendine izin vermelisin: Üzgün olduğunda üzgün olmaya, kırıldığında bunu hissetmeye…Gerçek anlamda iyileşmek için önce hislerini kabullenmelisin.

Sen Bağlılıktan Kaçıyorsun!

İnsanlara bağlanmak, derin ilişkiler kurmak senin için zor olabilir. Bağımsız olmayı seviyorsun ama bazen bu, insanlarla arana duvar örmene sebep olabiliyor. Belki geçmişte hayal kırıklıkları yaşadın ya da terk edilme korkun var. Ama unutma, hayat gerçekten bağlar kurduğumuzda anlam kazanır. Herkes seni hayal kırıklığına uğratmaz, bazı insanlar kalıcıdır. Kendine şunu sor: Eğer kalbimi açarsam hayatım daha anlamlı olur muydu?

Sen KENDİNDEN kaçıyorsun!

Bazen o kadar çok dış dünyaya odaklanıyorsun ki, kendinle baş başa kalmaktan kaçıyorsun. Belki içindeki bazı korkularla yüzleşmek istemiyorsun ya da kim olduğunu tam olarak bilmiyorsun. Ama gerçek şu ki kendini anlamadan, hiçbir şeyden tam anlamıyla tatmin olamazsın. Kendine dönmek, bazen durup düşünmek, kendi içine bakmak sana iyi gelebilir. Ne istiyorsun, ne seni mutlu ediyor? Bu sorular üzerine düşünmek sana iç huzurunu getirebilir.

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Tuğba Karakoç
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