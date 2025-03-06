Bilinçaltın Seni Ele Veriyor: Kaçtığın Şey Ne?
Bilinçaltın Seni Ele Veriyor: Kaçtığın Şey Ne?
Herkes hayatında bazı şeylerden kaçmaya çalışır… Duygular, sorumluluklar, geçmişin izleri ya da belirsiz gelecek…Bazen farkında olmadan, bazen bilinçli bir şekilde kaçış yolları ararız. Peki senin bilinçaltın ne diyor? Gerçekten neyle yüzleşmek istemiyorsun? Bu test, seçimlerine göre senin en çok kaçındığın şeyi ortaya çıkaracak. Belki farkında bile değilsin ama cevapların sana bambaşka bir bakış açısı kazandırabilir. Hazırsan başlayalım!
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1. Kendini kötü hissettiğinde genellikle ne yaparsın?
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2. Biri sana samimi duygularını açtığında nasıl hissedersin?
3. Bir problemle karşılaştığında ilk tepkin nedir?
4. Birini gerçekten kırdığında nasıl hissedersin?
5. İlişkilerde en çok korktuğun şey nedir?
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6. Hayatında en çok pişman olduğun şey ne olabilir?
7. İnsanlarla ilgili seni en çok ne zorlar?
8. Geçmişinle ilgili düşündüğünde en çok ne hissedersin?
9. Kendi içinde yüzleşmekten en çok kaçındığın konu nedir?
10. İnsanlar seni nasıl tanımlar?
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Sen Gerçeklerden Kaçıyorsun!
Sen Duygularından Kaçıyorsun!
Sen Bağlılıktan Kaçıyorsun!
Sen KENDİNDEN kaçıyorsun!
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