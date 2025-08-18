onedio
Cumhuriyet Tarihi Testinden 12/12 Yapabilecek misin?

Cumhuriyet Tarihi Testinden 12/12 Yapabilecek misin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
18.08.2025 - 10:03

Cumhuriyetimizin kuruluş süreci, devrimler, önemli antlaşmalar ve dönemin kritik olayları... Hepsi bu testte seni bekliyor! Eğer kendine güveniyorsan, bu 12 soruluk testte tüm soruları doğru cevaplayarak Cumhuriyet tarihine ne kadar hakim olduğunu kanıtla. Hem bilgin tazelenecek hem de unuttuğun detaylar aklına gelecek. 

Bakalım 12/12 yapabilecek misin?

1. Mustafa Kemal Atatürk hangi savaş sonrasında “Gazi” unvanını aldı?

2. Düzenli ordunun savaştığı ilk savaş hangisidir?

3. Peki, aşağıdakilerden hangisi daha önce kuruldu?

4. Cumhuriyet tarihinin ilk kağıt parası hangi tarihte basılmıştır?

5. Lozan Antlaşması hangi yıl imzalanmıştır?

6. Şeyh Said İsyanı nerede çıkmıştır?

7. Hangisi I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı cepheler arasında yer almaz?

8. Hatay’ın anavatana katıldığı tarih nedir?

9. Hangi tarihte kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir?

10. Ankara hangi tarihte başkent olmuştur?

11. Atatürk’ün Nutuk adlı eserinde hangi yıllar arası anlatılmaktadır?

12. İlk Türk uçağını üreten kişi kimdir?

