30 Ağustos’a Özel Test! Mustafa Kemal Atatürk’ü Ne Kadar İyi Tanıyorsun?

30 Ağustos’a Özel Test! Mustafa Kemal Atatürk’ü Ne Kadar İyi Tanıyorsun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
30.08.2025 - 10:07

30 Ağustos Zafer Bayramı, bağımsızlığımızın en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu özel günde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ne kadar yakından tanıdığını ölçmeye ne dersin? Haydi, bu testte Atatürk’ün hayatına, fikirlerine ve mücadelesine dair bilgilerini sınayalım.

Hazırsan, saygı, sevgi ve özlemle!

1. Atatürk hangi okulda okurken “Kemal” ismini almıştır?

2. Atatürk’ün babası olan Ali Rıza Bey’in mesleği nedir?

3. Atatürk’ün ”en büyük eserim” diyerek tanımladığı eseri hangisidir?

4. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün takıntısı olabilir?

5. Atatürk’ün atının adı nedir?

6. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu cemiyetin adı nedir?

7. Atatürk'ün 'ömür moyu yoldaş' olarak seçtiği ve hayatının sonuna kadar yaverliğini yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

8. Atatürk hangi ilin nüfusuna kayıtlıdır?

9. 30 Ağustos Zaferi hangi savaşla kazanılmıştır?

10. Mustafa Kemal’in çok sevdiği, yanından ayırmadığı kitap aşağıdakilerden hangisidir?

11. Atatürk neden öldü?

