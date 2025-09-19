Sende Travma Bırakan Cümleyi Söylüyoruz!

Hayatında derin iz bırakan cümlelerden biri “Sen yetersizsin.” olmuş olabilir. Bu söz sana çoğunlukla başarısızlık korkusu yüklemiş, yaptığın her şeyde daha fazlasını yapman gerektiğini hissettirmiş. Bir noktadan sonra kendi başarılarını bile görmez, sürekli daha iyisini arar hale gelmişsin. İçindeki bu yara seni çoğu zaman çok çalışmaya ve hedeflerine odaklanmaya yönlendirse de, derinlerde hep kendini kanıtlama ihtiyacı hissettiriyor. Ne kadar çabalarsan çabala, bu cümlenin yankısı kolay kolay susmuyor. Yine de, bu sözü tersine çevirmek ve değerini kendin belirlemek senin elinde. Unutma ki senin değerin, başarılarınla değil, varlığınla ölçülür. Zamanla bu yükü hafifletmeyi öğrenebilir ve “yetersiz” olmadığını, aksine çok şey başarmış bir birey olduğunu görebilirsin.