Sende Travma Bırakan Cümleyi Söylüyoruz!
Hepimizin hayatında kulağımıza çalınan, belki de hiç unutamadığımız cümleler vardır. Kimisi çocuklukta, kimisi gençlikte duyulmuştur ve derin bir iz bırakmıştır. Bu sözler belki seni kırmış, belki de hayat boyu aklında yankılanmıştır. Peki sende en çok hangi cümle travma bırakmış olabilir? Gel sorularımıza cevap ver, sana ruhunda en derin iz bırakan o cümleyi söyleyelim.
1. Çocukken en çok seni ne üzerdi?
2. Ailenle aran nasıldı?
3. Bir hata yaptığında en çok hangi tepki seni yaralardı?
4. Okul yıllarında seni en çok ne zorladı?
5. Hayatta seni en çok hangi durum kırar?
6. İnsanlarla ilişkilerinde en çok hangi cümleyi duyarsın?
7. Kendini ifade ederken insanlar genelde nasıl davranır?
8. Çocukluk hayalini düşündüğünde ne hissediyorsun?
9. Küçükken sana en çok hangi öğüt verilirdi?
10. Sence sen yalnız mısın?
“Sen Yetersizsin.”
''Kimse Seni Sevmiyor.”
“Ağlama, Güçlü Ol.”
“Abartıyorsun.”
