Sende Travma Bırakan Cümleyi Söylüyoruz!

Tuğba Karakoç
19.09.2025 - 12:03

Hepimizin hayatında kulağımıza çalınan, belki de hiç unutamadığımız cümleler vardır. Kimisi çocuklukta, kimisi gençlikte duyulmuştur ve derin bir iz bırakmıştır. Bu sözler belki seni kırmış, belki de hayat boyu aklında yankılanmıştır. Peki sende en çok hangi cümle travma bırakmış olabilir? Gel sorularımıza cevap ver, sana ruhunda en derin iz bırakan o cümleyi söyleyelim.

1. Çocukken en çok seni ne üzerdi?

2. Ailenle aran nasıldı?

3. Bir hata yaptığında en çok hangi tepki seni yaralardı?

4. Okul yıllarında seni en çok ne zorladı?

5. Hayatta seni en çok hangi durum kırar?

6. İnsanlarla ilişkilerinde en çok hangi cümleyi duyarsın?

7. Kendini ifade ederken insanlar genelde nasıl davranır?

8. Çocukluk hayalini düşündüğünde ne hissediyorsun?

9. Küçükken sana en çok hangi öğüt verilirdi?

10. Sence sen yalnız mısın?

“Sen Yetersizsin.”

Hayatında derin iz bırakan cümlelerden biri “Sen yetersizsin.” olmuş olabilir. Bu söz sana çoğunlukla başarısızlık korkusu yüklemiş, yaptığın her şeyde daha fazlasını yapman gerektiğini hissettirmiş. Bir noktadan sonra kendi başarılarını bile görmez, sürekli daha iyisini arar hale gelmişsin. İçindeki bu yara seni çoğu zaman çok çalışmaya ve hedeflerine odaklanmaya yönlendirse de, derinlerde hep kendini kanıtlama ihtiyacı hissettiriyor. Ne kadar çabalarsan çabala, bu cümlenin yankısı kolay kolay susmuyor. Yine de, bu sözü tersine çevirmek ve değerini kendin belirlemek senin elinde. Unutma ki senin değerin, başarılarınla değil, varlığınla ölçülür. Zamanla bu yükü hafifletmeyi öğrenebilir ve “yetersiz” olmadığını, aksine çok şey başarmış bir birey olduğunu görebilirsin.

''Kimse Seni Sevmiyor.”

Senin travman, sevilmeme ve değer görmeme duygusuyla bağlantılı. Hayatında bir noktada bu cümleyi hissettiren veya doğrudan söyleyen birileri olmuş olabilir. Bu yüzden sevilmeme korkusu, ilişkilerinde sık sık ortaya çıkıyor. Bu cümle sende derin bir yalnızlık ve dışlanmışlık hissi bırakmış. Çoğu zaman sevildiğini bilsen bile, içinde hep “ya gerçekten sevilmezsem?” kaygısı oluyor. Bu da seni bazen güvensiz, bazen de fazla verici birine dönüştürüyor. Aslında sevilmeye en çok sen layıksın. Bu cümlenin ağırlığını taşıyorsun ama hayatında sana gerçek sevgiyi hissettiren insanlar oldukça, bu yük hafifleyecek. Sevilmediğini düşündüğünde, önce kendini sevmeyi hatırlamalısın.

“Ağlama, Güçlü Ol.”

Hayatında en çok seni yaralayan cümlelerden biri bu olabilir. Çocukluktan itibaren duygularını bastırmaya zorlanmış, gözyaşlarının bir zayıflık olduğuna inandırılmış olabilirsin. Bu yüzden gerçek hislerini ifade etmekten çekinmişsin. “Ağlama, güçlü ol.” cümlesi sende, duygularını bastırarak güçlü görünme alışkanlığı bırakmış. İçinde kocaman bir duygu dünyası var ama bazen bunları göstermekten korkuyorsun. Bu da seni yalnızlaştırabiliyor, çünkü kimse gerçek hislerini tam anlamıyla bilmiyor. Gerçek güç aslında duygularını saklamakta değil, onlarla yüzleşmekte gizli. Sen ağladığında da güçlü kalabilirsin. Bu cümlenin yükünü taşısan da, artık hislerini özgürce yaşama zamanı geldi.

“Abartıyorsun.”

Senin en büyük yaraların arasında “Abartıyorsun.” cümlesi var. Hayatında duygularını, düşüncelerini ya da sıkıntılarını dile getirdiğinde bu şekilde küçümsenmiş olabilirsin. Bu da seni zamanla kendinden şüphe eden biri haline getirmiş. Çoğu zaman hislerinin geçerli olup olmadığını sorguluyorsun. İnsanlara anlatmak istesen bile “ya yine abartıyor derlerse?” korkusu taşıyorsun. Bu yüzden içindekileri susup biriktirme eğilimin olabilir. Unutma, duygularının hiçbir zaman “fazla” ya da “abartı” olmadığını. Senin hislerin sana özeldir ve tamamen gerçektir. Kimsenin sözü, hislerinin değerini düşüremez. Kendine güvenmeyi öğrendikçe bu cümlenin gücü yavaş yavaş kaybolacak.

