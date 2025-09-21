Senin Anneliğin Hangi Efsane Karaktere Benziyor?
Anneliğin tarzı, kişiliğinin ve değerlerinin bir yansımasıdır. Bazıları fedakar ve şefkatli olurken, bazıları güçlü, stratejik veya zaman zaman otoriter olabilir. Bu testle, kendi annelik tarzını keşfedecek ve hangi ünlü karakterin anneliğine benzediğini öğreneceksin.
Hazırsan başlayalım!
1. Çocuğun zor bir sınavdan düşük not aldığında ne yaparsın?
2. Çocuğun yeni bir hobiye başlamak istiyor, senin yaklaşımın nedir?
3. Çocuğun hata yaptığında tepkin ne olur?
4. Çocuğun kendi kararlarını almasını sağlamak için ne yaparsın?
5. Çocuğun bir arkadaş problemi olduğunda yaklaşımın nedir?
6. Çocuğun bir hedef belirlediğinde yaklaşımın nedir?
7. Çocuğun bağımsızlık istiyor, senin yaklaşımın nedir?
8. Çocuğun sorunlarını paylaşmak istemiyor, sen ne yaparsın?
9. Çocuğun romantik ilişkilerine karşı nasıl tutum sergilersin?
10. Kız çocuğun mu olsun istersin erkek çocuğun mu?
Hayriye – Umursamaz, Kızgın ve Eleştirel Anne
Hürrem Sultan – Stratejik ve Güçlü Anne
Georgia (Ginny & Georgia) – Destekleyici ve Rehber Anne
Cersei Lannister – Koruyucu ve Kıskanç Anne
