onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Senin Anneliğin Hangi Efsane Karaktere Benziyor?

Senin Anneliğin Hangi Efsane Karaktere Benziyor?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
21.09.2025 - 12:03

Anneliğin tarzı, kişiliğinin ve değerlerinin bir yansımasıdır. Bazıları fedakar ve şefkatli olurken, bazıları güçlü, stratejik veya zaman zaman otoriter olabilir. Bu testle, kendi annelik tarzını keşfedecek ve hangi ünlü karakterin anneliğine benzediğini öğreneceksin.

Hazırsan başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Çocuğun zor bir sınavdan düşük not aldığında ne yaparsın?

2. Çocuğun yeni bir hobiye başlamak istiyor, senin yaklaşımın nedir?

3. Çocuğun hata yaptığında tepkin ne olur?

4. Çocuğun kendi kararlarını almasını sağlamak için ne yaparsın?

5. Çocuğun bir arkadaş problemi olduğunda yaklaşımın nedir?

5. Çocuğun bir arkadaş problemi olduğunda yaklaşımın nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Çocuğun bir hedef belirlediğinde yaklaşımın nedir?

7. Çocuğun bağımsızlık istiyor, senin yaklaşımın nedir?

8. Çocuğun sorunlarını paylaşmak istemiyor, sen ne yaparsın?

9. Çocuğun romantik ilişkilerine karşı nasıl tutum sergilersin?

10. Kız çocuğun mu olsun istersin erkek çocuğun mu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hayriye – Umursamaz, Kızgın ve Eleştirel Anne

Senin anneliğin daha çok eleştirel ve mesafeli. Çocuklarına karşı ilgisiz ve umursamaz davranışlar sergileyebilir, onların başarılarını ya da duygusal ihtiyaçlarını yeterince önemsemeyebilirsin. Sık sık kızgın ve tepkisel bir tavır sergilersin; hataları veya istenmeyen davranışları hemen eleştirirsin. Bu yaklaşım, çocuklarının kendilerini sürekli yetersiz hissetmelerine yol açabilir. Senin amacın onları düzeltmek veya en iyisi yapmak olsa da, yöntemlerin çoğu zaman baskıcı ve soğuk görünebilir. Çocuklar genellikle senin eleştirilerini ve tepkilerini aşırı ciddiye alır, bu da aranızda mesafe yaratabilir. Ancak unutmamak gerekir ki, bu tür bir annelik tarzı da insanî ve değiştirilebilir. Farkındalık ve küçük adımlarla, hem çocuklarının ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilir hem de daha destekleyici bir ilişki kurabilirsin.

Hürrem Sultan – Stratejik ve Güçlü Anne

Senin anneliğin Hürrem Sultan gibi güçlü, stratejik ve koruyucu. Çocuğunun geleceği için her adımı planlar, onu hem sosyal hem de kişisel anlamda güçlü bir birey olarak yetiştirmeye çalışırsın. Kimi zaman disiplinli ve kararlı olsan da, her davranışın çocuğunun güvenliği ve başarı şansı için tasarlanmıştır. Senin yaklaşımın hem güven verici hem de öğreticidir; çocukların senin yanındayken kendilerini güçlü hisseder. Ancak stratejik ve planlı yapın, zaman zaman aşırı kontrolcü veya müdahaleci bir tavır olarak algılanabilir. Çocukların senin desteğini ve yol göstericiliğini takdir eder ama özgürlük alanına ihtiyaç duyabilir. Hürrem Sultan tarzı annelik, hem koruyucu hem de yönlendirici bir dengedir. Çocuğun geleceğine yatırım yaparken aynı zamanda onu kendi kararlarını alabilecek bir birey olarak yetiştirmeyi amaçlarsın. Bu dengeyi iyi kurduğunda, çocukların hem güvenli hem de özgür bir ortamda büyür.

Georgia (Ginny & Georgia) – Destekleyici ve Rehber Anne

Georgia (Ginny & Georgia) – Destekleyici ve Rehber Anne

Senin anneliğin Georgia gibi her zaman destekleyici ve rehberdir. Çocuklarının yanında güvenli bir liman olursun; onları dinler, ihtiyaçlarını anlar ve kendi kararlarını alabilmeleri için cesaretlendirirsin. Onlara sadece sevgi vermez, aynı zamanda hayat derslerini öğretir ve onları bağımsız bireyler olarak yetiştirmeye özen gösterirsin. Senin yaklaşımın, çocukların için hem güven verici hem de öğreticidir. Hatalarını yargılamadan, doğru yolu bulmaları için rehberlik edersin. Bu sayede çocukların, senin yanında hem kendilerini ifade edebilir hem de kendilerine olan güvenlerini geliştirebilirler. Georgia tarzı annelik, sevgi, destek ve rehberliğin bir arada olduğu bir modeldir. Çocukların her zaman senin yanında olduklarını hisseder, hem duygusal hem de zihinsel olarak sağlıklı bir ortamda büyürler.

Cersei Lannister – Koruyucu ve Kıskanç Anne

Senin anneliğin Cersei Lannister gibi aşırı koruyucu, kıskanç ve bazen manipülatif. Çocuğunun güvenliği ve konumu senin için her şeyden önemlidir; onun etrafındaki dünyayı kontrol etmek ve onu tehlikelerden korumak için büyük çaba harcarsın. Senin yaklaşımın yoğun ve tutkuludur; çocuklarının seni hem hayranlık hem de korku ile izlediği anlar olabilir. Onlara karşı duyduğun derin sevgi, çoğu zaman aşırı koruma ve müdahale ile kendini gösterir. Bu durum, onların bağımsızlıklarını sınırlayabilir ve seninle ilişkilerini karmaşık hâle getirebilir. Cersei tarzı annelik, sevgi ve korumayı yoğun yaşarken, sınırların ve kontrolün öne çıktığı bir modeldir. Bu tarz, çocuklarını korurken onların özgüven ve bağımsızlık gelişimini dengelemeyi gerektirir; aksi halde aşırı kıskançlık ve müdahale ilişkide gerginlik yaratabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın