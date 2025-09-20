Sana Hangi Ön Yargıyla Yaklaşıyorlar?
İnsanlar seni tanımadan önce kafalarında bir imaj oluşturuyor. Bazen bu imaj seni yansıtıyor, bazen de gerçeğinle hiç alakası olmuyor. Peki, çevrendekiler sana hangi ön yargıyla yaklaşıyor? “Soğuk mu, mesafeli mi, çok mu havalı, yoksa saf mı?” Bu test ile insanların gözünde nasıl bir ilk izlenim yarattığını öğreneceksin.
Haydi başla!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını da seç!
3. Sosyal medyada paylaşımların nasıldır?
4. Birine kırıldığında ne yaparsın?
5. İnsanlar senden en çok hangi konuda şikayet eder?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. İlişkilerdeki ilk izlenimin nasıldır?
7. İnsanların sana yaklaşması kolay mıdır?
8. İlişki durumunu nasıl özetlersin?
9. Doğum gününü unutsalar nasıl tepki verirsin?
10. Sen bir ders olsaydın hangisi olurdun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seni Saf ve Tatlı Sanıyorlar
Seni Soğuk ve Mesafeli Sanıyorlar
Seni Hep Eğlenceli ve Umursamaz Sanıyorlar
Seni Fazla Ciddi ve Katı Sanıyorlar
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın