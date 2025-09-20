Sana Hangi Ön Yargıyla Yaklaşıyorlar?

İnsanlar seni tanımadan önce genelde sıcak, sevimli ve naif biri olarak görüyor. İlk izlenimlerin çok yumuşak ve güven veren bir aura taşıyor. Bu nedenle çoğu kişi sana çabucak kanıksıyor ve seni “iyi niyetli” bir kalıba yerleştiriyor. Aslında senin iç dünyanda çok daha güçlü, mantıklı tarafların var. Ama dışarıdan bakıldığında insanlar seni biraz “herkese hemen güvenen” veya “çok duygusal” biri gibi düşünebiliyor. Bu da sana karşı korumacı bir tavır geliştirmelerine neden oluyor. Kısacası, senin ilk izlenimin şefkat ve tatlılıkla özdeşleşiyor. İnsanlar seni çabuk seviyor ama bazen yanlış bir şekilde fazla saf bulabiliyor.