Senin Zalimliğin Hangi Dizi Karakteriyle Eşleşiyor?

Senin Zalimliğin Hangi Dizi Karakteriyle Eşleşiyor?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
27.09.2025 - 12:03

Hepimizin içinde biraz zalimlik vardır. Kimi soğukkanlı planlarıyla ürkütür, kimi tek bir bakışıyla karşısındakini titretebilir. Peki senin karanlık yönün hangi ünlü dizi karakterinin zalimliğiyle eşleşiyor? Bu testte verdiğin cevaplara göre içindeki gölge tarafı keşfedecek ve hangi dizi karakteriyle aynı kulvarda yürüdüğünü öğreneceksin.

 Hazır mısın?

1. Öncelikle yaşını seç!

2. Hangi kelime seni en iyi tanımlar?

3. Burcunun olduğu grubu seç!

4. İntikam nedir?

5. Sen kim için her şeyi yaparsın?

6. Birine ceza verecek olsan, en çok hangi yöntemi seçerdin?

7. Sence insanlar senin hangi özelliğinden şikayet ediyorlar?

8. Aşağıdakilerden hangisi senin için daha önemli?

9. Güç sende olduğunda insanlara nasıl davranırsın?

10. Hangi renk senin karanlık tarafını simgeler?

Merve Aksak kadar acımasızsın!

Merve Aksak kadar acımasız bir yanın var! Aşk söz konusu olduğunda “her yol mübah” diye düşünebiliyorsun; üstelik karmaşadan güç aldığın ve küçük oyunları da keyifli bulduğun açık. Ancak bu küçük oyunların bazen tehlikeli noktalara ulaşabileceğini unutmamalısın. Aslında yüreğin o kadar zalim ya da acımasız değil, fakat insanların ne kadar hassas olabileceğini kimi zaman göz ardı ediyorsun...

Cersei Lannister kadar acımasızsın!

Senin zalimliğin kibirle birleşen acımasızlık üzerine kurulu. Güç sende olduğunda kimseye taviz vermez, otoriteni sorgulayan herkesi ezip geçersin. İnsanların zaaflarını çok iyi bildiğin için onları küçük düşürerek kendi üstünlüğünü hissettirmekten hoşlanırsın. Zekânı her zaman güçle birleştirirsin, bu da seni rakiplerin için daha da tehlikeli kılar. Ancak senin zalimliğin sadece kötü niyetten ibaret değil; sevdiklerini korumak için bile gözü kara olabiliyorsun. Bu da seni, dışarıdan bakıldığında tamamen acımasız gibi gösterse de aslında karmaşık biri yapıyor. İnsanların sana güvenmesi zor, çünkü güvenlerini çok kolay kırabiliyorsun. Uzun vadede bu tarafın seni yalnızlaştırsa da kimse gözünün içine bakmaya cesaret edemez. Sen bir nevi 'zehirli gücün' sahibisin. Dışarıdan bakıldığında güçlü, içeriden bakıldığında kırılgan bir karakter taşıyorsun.

Sen Eyşansın!

gibi, söz konusu kendi yolunu çizmek olduğunda kimsenin önünde durmasına izin vermiyorsun. İnsanların sana güvenmesini sağlayacak kadar zarif, ama aynı zamanda güvenlerini sarsacak kadar stratejik davranabiliyorsun. Acımasızlığın, kalpsiz olmaktan değil; hayatın seni zorladığı noktada seçim yapmayı bilmekten geliyor. Bazen çıkarların, kalbinin önüne geçebiliyor. Bu durum seni dışarıdan bencil ya da soğuk gösterebilir, ama aslında sen sadece güçlü kalmaya çalışıyorsun. İnsanlara oynadığın küçük oyunlar, seni hayatta tutan zırhın gibi. Bu oyunları kurarken zekân ve caziben en büyük silahların. Yine de unutmaman gereken bir şey var: İnsanların güveni bir kere kırıldığında asla eskisi gibi olmaz. Sen ne kadar güçlü olursan ol, içindeki kırılgan yanın da seni zaman zaman ele veriyor. Acımasızlığın seni korurken, aynı zamanda yalnızlaştırma ihtimali de var.

Duru gibi gerektiğinde acımasızsın!

Aslında kalbin yumuşak, genelde iyi niyetli bir insansın; ama sınırlarına dokunan olursa dönüşün sert oluyor. İntikam mevzusunda gözün kararıyor, gururun da kararlarını yönlendiriyor. Birileri seninle rekabete girerse, nasıl acımasız olabileceğini küçümseyen pişman olur — senin yarışma ruhun beklenenden çok daha keskin.

Sen acımasız olamazsın!

Senin kalbin pamuk gibi: kırılgan, sıcak ve acımasızlıktan uzak. Birine istemeden kötülük yaparsan, içindeki pişmanlık seni uzun süre sarar; gözyaşların da eksik olmaz. Acımasızlık senden ziyade yabancı bir kavram — belki birkaç entrika dolu dizi izleyip fikir alırsın, ama özün yine aynı kalır.

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
