Senin Zalimliğin Hangi Dizi Karakteriyle Eşleşiyor?

gibi, söz konusu kendi yolunu çizmek olduğunda kimsenin önünde durmasına izin vermiyorsun. İnsanların sana güvenmesini sağlayacak kadar zarif, ama aynı zamanda güvenlerini sarsacak kadar stratejik davranabiliyorsun. Acımasızlığın, kalpsiz olmaktan değil; hayatın seni zorladığı noktada seçim yapmayı bilmekten geliyor. Bazen çıkarların, kalbinin önüne geçebiliyor. Bu durum seni dışarıdan bencil ya da soğuk gösterebilir, ama aslında sen sadece güçlü kalmaya çalışıyorsun. İnsanlara oynadığın küçük oyunlar, seni hayatta tutan zırhın gibi. Bu oyunları kurarken zekân ve caziben en büyük silahların. Yine de unutmaman gereken bir şey var: İnsanların güveni bir kere kırıldığında asla eskisi gibi olmaz. Sen ne kadar güçlü olursan ol, içindeki kırılgan yanın da seni zaman zaman ele veriyor. Acımasızlığın seni korurken, aynı zamanda yalnızlaştırma ihtimali de var.