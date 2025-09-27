Hayatın Yükünü Ne Kadar Taşıyorsun?

Hayat seni bir gün çok mutlu ederken, ertesi gün çok yorabiliyor. Ruh halin dalgalı; bazen enerjik ve umutlu, bazen ise bitkin ve sıkılmış hissediyorsun. Bu değişkenlik aslında senin hayatı yoğun bir şekilde yaşadığını gösteriyor. Kimi zaman insanların beklentileri seni zorlasa da, farklı anlarda seni de motive ediyor. İçinde hem yorgunluk hem de yeniden başlama isteği bir arada bulunuyor. Bu da seni sürekli bir değişim halinde tutuyor. Dalgalı yapın aslında kötü değil. Çünkü bu seni canlı tutuyor. Ancak duygularını daha dengeli yönetmeyi öğrenirsen, hayatın seni bu kadar sarsmasına izin vermemiş olursun.