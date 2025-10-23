Burçların Uyumsuzluğu: Sen Kime Asla Aşık Olmamalısın?

Koçsun; hızlı karar alır, liderlik eder ve doğrudan olmayı seversin. Karşındaki kişi sürekli tereddüt ediyor, sorumluluk almıyor ya da seni bekletiyorsa bu seni çileden çıkarır. Enerjini, hızını ve netliğini yok sayan insanlar seni tutmaz. Koç için inisiyatif kaybı hem yorucu hem çileli olur. Sana göre ilişki dinamiktir; birlikte hareket etmek, macera ve net hedefler lazımdır. Kararsızlık, pasiflik veya sürekli “sonradan bakarız” yaklaşımı, senin ateşini söndürür. Böyle bir kişiyi motive etmeye çalışmak çoğunlukla hayal kırıklığı yaratır. Çözüm: Eğer böyle bir insanla ilişki kurduysan sınırlarını belirle; beklentilerini açıkça söyle ve eğer devam etmiyorsa yolları ayır. Koç için dürüstlük ve hız vazgeçilmezdir.