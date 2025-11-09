Senin Zihninde Kaç Kişi Yaşıyor?
İnsan zihni asla tek bir düşünceden ibaret değildir. İçimizde konuşan, yön veren, bazen kavga eden bazen de uzlaşmaya çalışan birçok iç ses var. Bu test, senin iç dünyanda kaç “sen” olduğunu ortaya çıkaracak.
Zihninde yaşayan bu kişilik rollerinin görevlerini ve seni nasıl etkilediklerini keşfetmeye hazırsan başlayalım!
1. Bir karar verirken ilk neye bakarsın?
2. Birine sinirlendiğinde genelde ne yaparsın?
3. Kendini nasıl tanımlarsın?
4. Bir sorunla karşılaştığında?
5. Kendine karşı sert misin?
6. Hayatında en çok zorlandığın şey?
7. Sabahları nasıl uyanırsın?
8. Bir dosta vereceğin tavsiye nasıl olur?
9. Aşk senin için ne ifade eder?
10. Kendinle kaldığında zihnin…
Zihninde 1 Kişi Yaşıyor
Zihninde 2 Kişi Yaşıyor
Zihninde 3 Kişi Yaşıyor
Zihninde 4 Kişi Yaşıyor
