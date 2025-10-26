onedio
Kıskanınca İçinden Hangi Hayvan Çıkıyor?

Kıskanınca İçinden Hangi Hayvan Çıkıyor?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
26.10.2025 - 18:01

Kıskanmak… bazen sevginin en yoğun hali, bazen de içimizdeki minik canavarın uyanışı. Herkes kıskanır ama herkes aynı şekilde değil! Kimimiz sessizce içine atar, kimimiz sahneye çıkar gibi duygularını ortaya koyar. Bu testte, kıskançlık anlarında seni ele geçiren içgüdüsel yanını ortaya çıkarıyoruz. Yani o an içinden hangi hayvanın çıktığını öğreneceksin!

Hazırsan aynayı ruhunun derinliklerine tutuyoruz!

1. Sevdiğin biri başkasına fazla güldü. Ne yaparsın?

2. İçten içe kıskandığın biriyle aynı ortamda bulunuyorsun. Tavrın?

3. Sevgilin eski sevgilisinden bahsediyor...

4. Sosyal medyada sevgilinin senden habersiz fotoğraf paylaşmış..

5. Senin kıskanç olduğunu söylüyorlar..

6. Kıskançlığın en çok hangi durumda artar?

7. Kıskançlık sence kötü bir şey mi?

8. Bir arkadaşın seninle aynı kişiyi beğendi. Ne yaparsın?

9. En kıskanç olduğun anı hatırla. Tepkin nasıldı?

10. Aşk senin için ne kadar sahiplenme içerir?

Aslan: Korumacı ve Gururlu Kıskanç

Sen kıskandığında içinden asil ama ateşli bir aslan çıkıyor! Sahiplenici bir yapın var, sevdiğin insanı ya da ilgiyi kimseyle paylaşmak istemiyorsun. Duyguların güçlü, tepkilerin net  ama gururun her şeyin önünde. Kıskanırken bile karşındakini küçük düşürmek yerine kendini geri çekersin çünkü “benim olana herkes sahip olamaz” düşüncesi sende doğal bir içgüdü. Ama dikkat! Bu aslan bazen gereksiz hırlayabilir. Korkularına teslim olmak yerine sevgine güvenmeyi öğrendiğinde, karizmanla herkesi büyülüyorsun.

Yılan: Sessiz ama Stratejik Kıskanç

Sen kıskandığında içinden sessiz, soğukkanlı ama ölümcül planlar yapan bir yılan çıkıyor. Duygularını dışarı belli etmeden gözlemler, analiz eder ve doğru anda harekete geçersin. Kıskançlığın sadece duygusal değil, stratejik: 'Kim, ne yaptı, neden yaptı?' sorularını ustalıkla kurarsın. Bu zekâ bazen seni tehlikeli yapabilir ama aynı zamanda duygusal farkındalığın çok yüksek. Kıskanmayı bir tehdit değil, kendi değerini fark etme aracı olarak kullandığında, kontrolün hep sende olur.

Papağan: Duygusal, Abartılı ama Sevimli Kıskanç

Sen kıskandığında içinden rengârenk, enerjik ama biraz fazla konuşkan bir papağan çıkıyor! Kıskançlık sende genelde komik, dramatik ve dikkat çekici tepkilerle kendini gösteriyor. Biraz abartırsın ama kalpten yaparsın; çünkü duyguların gerçek, tepkilerin içten. Sevdiğin kişiden ilgiyi hissetmediğinde hemen cıvıldamaya başlarsın, ama kimse sana uzun süre kızamaz.

Senin kıskançlığın bir yıkım değil, bir gösteri gibi  eğlenceli, duygusal ve tamamen “senlik”!

Kedi: Sessiz, Gururlu ve Gizemli Kıskanç

Sen kıskandığında içinden zarif ama derin bir kedi çıkıyor. Duygularını açık etmezsin ama yüzündeki o minik değişim her şeyi anlatır. Sessiz olman ilgisiz olduğun anlamına gelmez; sadece duygularını saklamayı tercih edersin. Kıskançlığın, sevginin incelikli bir dışavurumu. Karşındaki kişi seni biraz ihmal ederse, hemen kendi köşene çekilip soğuk davranabilirsin ama aslında içinde fırtınalar kopar. Biraz ilgi, biraz güven… ve kedi yeniden mırıldamaya başlar. Senin kıskançlığın zarif bir sanat gibi  sessiz ama unutulmaz.

