Kıskanınca İçinden Hangi Hayvan Çıkıyor?
Kıskanmak… bazen sevginin en yoğun hali, bazen de içimizdeki minik canavarın uyanışı. Herkes kıskanır ama herkes aynı şekilde değil! Kimimiz sessizce içine atar, kimimiz sahneye çıkar gibi duygularını ortaya koyar. Bu testte, kıskançlık anlarında seni ele geçiren içgüdüsel yanını ortaya çıkarıyoruz. Yani o an içinden hangi hayvanın çıktığını öğreneceksin!
Hazırsan aynayı ruhunun derinliklerine tutuyoruz!
1. Sevdiğin biri başkasına fazla güldü. Ne yaparsın?
2. İçten içe kıskandığın biriyle aynı ortamda bulunuyorsun. Tavrın?
3. Sevgilin eski sevgilisinden bahsediyor...
4. Sosyal medyada sevgilinin senden habersiz fotoğraf paylaşmış..
5. Senin kıskanç olduğunu söylüyorlar..
6. Kıskançlığın en çok hangi durumda artar?
7. Kıskançlık sence kötü bir şey mi?
8. Bir arkadaşın seninle aynı kişiyi beğendi. Ne yaparsın?
9. En kıskanç olduğun anı hatırla. Tepkin nasıldı?
10. Aşk senin için ne kadar sahiplenme içerir?
Aslan: Korumacı ve Gururlu Kıskanç
Yılan: Sessiz ama Stratejik Kıskanç
Papağan: Duygusal, Abartılı ama Sevimli Kıskanç
Kedi: Sessiz, Gururlu ve Gizemli Kıskanç
