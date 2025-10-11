Patronun Seni Puanlasa Kaç Alırdın?
Ofiste herkesin bir “çalışma tarzı” vardır: kimisi hedef odaklı, kimisi uyumlu, kimisi de tamamen iç motivasyonla çalışır. Ama acaba sen iş yerinde nasıl görünüyorsun? Bu test, bir patron gözüyle seni değerlendiriyor ama endişelenme, not kırma yok! Verdiğin cevaplar, işteki tutumunun ardındaki duyguları ve eğilimleri açığa çıkaracak.
Hazırsan içten içe bildiğin o gerçeği öğrenelim: Patronun seni puanlasa, kaç verirdi?
1. İşinde seni en çok motive eden şey nedir?
2. Yeni bir göreve başladığında ne düşünürsün?
3. Yaptığın iş sonunda övülmek seni nasıl etkiler?
4. İşte stresli bir durumla karşılaştığında…
5. Zaman yönetiminde nasılsın?
6. Patronun ani bir değişiklik istedi, ne yaparsın?
7. Başarısızlıkla karşılaştığında ilk tepkin ne olur?
8. Patronun seni izlediğini bilsen nasıl çalışırsın?
9. İş yerinde en çok seni ne yorar?
10. Başarı senin için ne ifade eder?
Hırslı ve Hedef Odaklı
Yorgun ama Azimli
Gelişmeye Açık ve Meraklı
Parlak ve Pozitif
