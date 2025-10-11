onedio
Patronun Seni Puanlasa Kaç Alırdın?

Tuğba Karakoç
11.10.2025 - 16:04

Ofiste herkesin bir “çalışma tarzı” vardır: kimisi hedef odaklı, kimisi uyumlu, kimisi de tamamen iç motivasyonla çalışır. Ama acaba sen iş yerinde nasıl görünüyorsun? Bu test, bir patron gözüyle seni değerlendiriyor ama endişelenme, not kırma yok! Verdiğin cevaplar, işteki tutumunun ardındaki duyguları ve eğilimleri açığa çıkaracak.

Hazırsan içten içe bildiğin o gerçeği öğrenelim: Patronun seni puanlasa, kaç verirdi?

1. İşinde seni en çok motive eden şey nedir?

2. Yeni bir göreve başladığında ne düşünürsün?

3. Yaptığın iş sonunda övülmek seni nasıl etkiler?

4. İşte stresli bir durumla karşılaştığında…

5. Zaman yönetiminde nasılsın?

6. Patronun ani bir değişiklik istedi, ne yaparsın?

7. Başarısızlıkla karşılaştığında ilk tepkin ne olur?

8. Patronun seni izlediğini bilsen nasıl çalışırsın?

9. İş yerinde en çok seni ne yorar?

10. Başarı senin için ne ifade eder?

Hırslı ve Hedef Odaklı

Senin için başarı bir tercih değil, bir yaşam biçimi. Her işte elinden gelenin en iyisini yapmak istiyorsun ve çıtayı sürekli yükseltiyorsun. Zorluklar seni yıldırmaz, hatta motive eder. Çalışma disiplinin ve kararlılığın patronların gözünde güven yaratır. Ancak bazen bu hırs seni fazlasıyla yorar; dinlenmek bile “zaman kaybı” gibi gelebilir. Unutma, zirveye çıkarken mola vermek tembellik değil, uzun ömürlü başarının sırrıdır. Sen zaten “yüksek puanlı” bir çalışansın, sadece biraz nefes al.

Yorgun ama Azimli

Sen işine bağlısın ama bazen tükenmiş hissediyorsun. Belki fazla sorumluluk, belki yeterince takdir görmemek seni içten içe yıpratmış. Yine de kolay pes etmiyorsun. Zaman zaman isteksiz hissetsen de vicdanın seni işe döndürür. Bu da seni “dirençli” çalışan yapıyor. Biraz daha kendine alan açabilirsen, işten değil, hayattan keyif almaya da başlayacaksın. Patronun seni takdir etmeli çünkü sen zorluklar arasında bile ayakta kalan birisin.

Gelişmeye Açık ve Meraklı

Senin enerjin öğrenmekten geliyor. Mükemmeliyetçi değilsin, hataları öğrenme fırsatı olarak görüyorsun. Bu seni iş yerinde fark edilir kılıyor. Yeniliklere açık, araştıran, keşfeden bir ruhun var. Henüz tam potansiyeline ulaşmadığını biliyorsun ama her adım seni ileri taşıyor. Patronun seni puanlasa “geleceğin yıldızı” derdi. Çünkü sende çaba, tutku ve gelişme arzusu var.

Parlak ve Pozitif

Sen iş yerinin güneşisin! Pozitif enerjin, çözüm odaklı yaklaşımın ve insan ilişkilerindeki zarafetin sayesinde ortamın havasını değiştiriyorsun. Çalışma arkadaşların seni seviyor çünkü birlikte çalışması kolay, motive edici birisin. Başarıyı sadece bireysel değil, ekipçe elde etmeye inanıyorsun. Patronun seni puanlasa “ekibin kalbi” derdi. Senin gibi insanlar ofisleri sadece verimli değil, yaşanabilir hale getiriyor.

