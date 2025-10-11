Patronun Seni Puanlasa Kaç Alırdın?

Senin için başarı bir tercih değil, bir yaşam biçimi. Her işte elinden gelenin en iyisini yapmak istiyorsun ve çıtayı sürekli yükseltiyorsun. Zorluklar seni yıldırmaz, hatta motive eder. Çalışma disiplinin ve kararlılığın patronların gözünde güven yaratır. Ancak bazen bu hırs seni fazlasıyla yorar; dinlenmek bile “zaman kaybı” gibi gelebilir. Unutma, zirveye çıkarken mola vermek tembellik değil, uzun ömürlü başarının sırrıdır. Sen zaten “yüksek puanlı” bir çalışansın, sadece biraz nefes al.