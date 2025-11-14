ID, Ego, Süperego; Senin Kimliğin Nasıl Şekillenmiş?

Sen duyguların, dürtülerin ve iç sesinin güçlü olduğu bir yapıya sahipsin. Hayatı canlı, renkli ve yoğun yaşamayı seviyorsun. Senin için “şimdi” çok değerli; anı hissetmek, keyif almak ve içinden geldiği gibi davranmak doğan gereği. ID yapın güçlü: Duyguların seni yönlendirir, tutkuların seni harekete geçirir. Bazen sabırsız olabilir, bir anda karar verebilirsin. Ego: Mantığın elbette devreye giriyor ama her zaman direksiyona oturan o değil. Strateji kurmaktan çok deneyimlemek istersin. Süperego: Değerlerin var ama zaman zaman “sonradan fark etme” şeklinde devreye giriyor. Vicdanın konuşur ama çoğu zaman olay yaşandıktan sonra.Bu seni canlı, enerjik, yaratıcı ve içten bir insan yapıyor. Ancak denge zaman zaman işine yarayabilir.