ID, Ego, Süperego; Senin Kimliğin Nasıl Şekillenmiş?
Hepimizin içinde aynı anda üç farklı güç çalışır: İsteklerimiz, mantığımız ve ahlaki pusulamız. Freud’a göre bunlar ID, Ego ve Superego olarak adlandırılır. Peki senin davranışlarını en çok hangisi yönlendiriyor? Bu testte sorulara vereceğin cevaplar; tepkilerini, kişilik yatkınlıklarını ve içsel denge anlayışını ortaya çıkaracak.
Hazırsan, kendi zihninin kapılarını aralıyoruz!
1. Canın bir şeye çok çekti ama bütçene uymuyor. Ne yaparsın?
2. Biri sana haksızlık etti. Ne yaparsın?
3. Sabah yataktan kalkma motivasyonun?
4. Şu hayata dair en net cümlen hangisi?
5. Bir plan iptal olunca ne hissedersin?
6. Risk almaya yaklaşımın?
7. Kendine kızdığında sebebi genelde?
8. Bir ortama girdiğinde genelde…
9. Gelecek deyince aklına ne gelir?
10. Kendinle ilgili en çok değiştirmek istediğin şey?
Baskın ID
Baskın EGO
Baskın SÜPEREGO
Denge ve Esneklik
