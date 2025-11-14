onedio
ID, Ego, Süperego; Senin Kimliğin Nasıl Şekillenmiş?

ID, Ego, Süperego; Senin Kimliğin Nasıl Şekillenmiş?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
14.11.2025 - 12:01

Hepimizin içinde aynı anda üç farklı güç çalışır: İsteklerimiz, mantığımız ve ahlaki pusulamız. Freud’a göre bunlar ID, Ego ve Superego olarak adlandırılır. Peki senin davranışlarını en çok hangisi yönlendiriyor? Bu testte sorulara vereceğin cevaplar; tepkilerini, kişilik yatkınlıklarını ve içsel denge anlayışını ortaya çıkaracak.

 Hazırsan, kendi zihninin kapılarını aralıyoruz!

1. Canın bir şeye çok çekti ama bütçene uymuyor. Ne yaparsın?

2. Biri sana haksızlık etti. Ne yaparsın?

3. Sabah yataktan kalkma motivasyonun?

4. Şu hayata dair en net cümlen hangisi?

5. Bir plan iptal olunca ne hissedersin?

6. Risk almaya yaklaşımın?

7. Kendine kızdığında sebebi genelde?

8. Bir ortama girdiğinde genelde…

9. Gelecek deyince aklına ne gelir?

10. Kendinle ilgili en çok değiştirmek istediğin şey?

Baskın ID

Sen duyguların, dürtülerin ve iç sesinin güçlü olduğu bir yapıya sahipsin. Hayatı canlı, renkli ve yoğun yaşamayı seviyorsun. Senin için “şimdi” çok değerli; anı hissetmek, keyif almak ve içinden geldiği gibi davranmak doğan gereği. ID yapın güçlü: Duyguların seni yönlendirir, tutkuların seni harekete geçirir. Bazen sabırsız olabilir, bir anda karar verebilirsin. Ego: Mantığın elbette devreye giriyor ama her zaman direksiyona oturan o değil. Strateji kurmaktan çok deneyimlemek istersin. Süperego: Değerlerin var ama zaman zaman “sonradan fark etme” şeklinde devreye giriyor. Vicdanın konuşur ama çoğu zaman olay yaşandıktan sonra.Bu seni canlı, enerjik, yaratıcı ve içten bir insan yapıyor. Ancak denge zaman zaman işine yarayabilir.

Baskın EGO

Sende denge önemli. İçgüdülerin, mantığın ve değerlerin arasında bir köprü gibisin. Ne aşırı dürtüselsin ne aşırı kuralcı; yaşamı hesaplayarak ama kısıtlamadan sürdürüyorsun. Ego yapın güçlü: Durumu, zamanı ve ihtiyacı analiz etmeyi biliyorsun. Sen “doğru an” insanısın. ID: Tutkuların var, bitmiş değiller. Ama sen onları yönetmeyi öğrenmişsin. Süperego: Ahlaki pusulan çalışıyor ama seni boğmadan. Kendini suçlamak ya da aşırı fedakarlık yapmak yerine dengeyi gözetiyorsun. Bu seni güven veren, düşünceli, olgun ve stratejik biri yapıyor. İnsanlar sana “aklı başında” der, boşuna değil.

Baskın SÜPEREGO

Senin için doğru, iyi, ahlaklı, sorumlu olmak çok önemli. Değerlerin ve inançların seni güçlü bir şekilde yönlendiriyor. Süperego yapın güçlü: İçindeki “vicdan sesi” sık sık konuşur ve çoğu zaman onu dinlersin. Ego: Mantığın bu sesi destekler; kararların genelde kontrollü ve düşünülmüş olur. ID: Duyguların ve dürtülerin var, ama bazen onlara izin vermekte zorlanabilirsin. Kendine fazla yüklenme riskin olur. Bu seni güvenilir, empatik ve ilkeli biri yapıyor. Ancak bazen kendin için yaşamak gerektiğini hatırlamak iyi gelir.

Denge ve Esneklik

Senin içinde üç yapı da dönüşümlü ve uyumlu çalışıyor. Duruma göre bazen tutkun konuşuyor, bazen mantığın soğukkanlılığı, bazen vicdanın rehberliği. Bu esneklik sana adaptasyon gücü kazandırıyor. İnsan ilişkilerinde, krizlerde ve duygusal süreçlerde yön değiştirebiliyorsun. Ne tamamen içgüdülerinle ne de tamamen kurallarınla yaşıyorsun. İç dünyasında akışkan bir bilinç var. Bu seni yaratıcı, duyarlı, olgun ve sezgisel biri yapıyor.

