Hayat Tarzına Göre Hangi Ülkenin İnsanıyla Evlenmelisin?
Aşk, bazen en beklenmedik yerde ve en ummadığın insanda gizlidir. Kimi insanlar sıcak, samimi ve neşeli bir partnerle mutlu olurken; kimileri ağırbaşlı, romantik ya da maceraperest biriyle hayatını birleştirmeyi hayal eder. Peki senin ruhuna, hayat tarzına, hobilerine ve karakterine hangi ülkenin insanı daha uygun? İlişkilerde aradığın uyum, iletişim şeklin, hayattan beklentilerin ve kişilik özelliklerin seni hangi coğrafyaya götürüyor?
Soruları cevapla ve aşkı nerede bulacağını öğren!
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Klasik bir soruyla başlayalım. Bir ilişkide senin için en önemli şey nedir?
4. En ideal bulduğun yaşam tarzı hangisine yakın?
5. Hobilerin daha çok hangi alanda toplanıyor?
6. Bir partnerde olmazsa olmaz özelliğin hangisi?
7. Tartışma anında nasıl davranırsın?
8. Birlikte yapılacak en keyifli aktivite sence nedir?
9. Kıskançlık düzeyin ne durumda?
10. Hayat mottolarından biri hangisine yakın?
İtalya’dan Biriyle Evlenmelisin
Güney Kore’den Biriyle Evlenmelisin
Brezilya’dan Biriyle Evlenmelisin
Almanya’dan Biriyle Evlenmelisin
İspanya’dan Biriyle Evlenmelisin
Japonya’dan Biriyle Evlenmelisin
Kanada’dan Biriyle Evlenmelisin
Türkiye’den Biriyle Evlenmelisin
