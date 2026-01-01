2025 Yılında Doğsaydın İsmin Ne Olurdu?

Leon; güçlü ama gösterişsiz, karizmatik ama abartısız bir karakteri temsil eder. Sen bulunduğun ortamda sesini yükseltmeden de fark edilen birisin. Doğal bir özgüvenin var ve bu, insanlara güven verir. İlişkilerde netlik senin için çok önemli. Ne hissettiğini bilen ama bunu dramatize etmeyen bir yapın var. Sevdiğinde koruyucu ve sadık olursun, ancak karşılıklı saygı yoksa hızla mesafe koyabilirsin. 2025’te doğsaydın Leon ismi; modern, global ve güçlü duruşunu çok iyi yansıtırdı. Yeni neslin “sessiz ama etkili” erkek profiline birebir uyan bir isim.