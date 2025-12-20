onedio
Bu Davranışlardan 10 Tanesini Yapıyorsan Red Flag’sin!

İnci Döşer
20.12.2025 - 16:01

Herkesin kusuru var ama bazı davranışlar var ki sadece kusur değil, bildiğin alarm sesi gibi. Bu testte “Ben yapıyorum ama normaldir ya” dediğin alışkanlıkları dürüstçe düşünmeni istiyoruz. Çünkü farkında olmadan ilişkilere, arkadaşlıklara hatta kendine zarar veriyor olabilirsin.

Hadi teste!

Sende olan davranışları seçer misin? Ama dürüst ol!

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!

Korkam sen red flag değilsin!

Dikkat, dikkat! Henüz kırmızı alarmın çalmadığına şükret, ama bazı alışkanlıkların seni uyanık olmaya çağırıyor. Farkındalığın yüksek, gelişime açık bir bireysin ve bu özelliklerinle hayranlık uyandırıyorsun. Ancak, bu seviyede kalabilmek tamamen senin elinde ve biraz daha çaba gerektiriyor. Evet, bazen küçük değişiklikler büyük farklar yaratır. Hepimiz bunu biliyoruz, değil mi? Ama bu değişikliklerin ilişkilerimizi kurtarabileceğini hiç düşündünüz mü? İşte burada, bu noktada durup biraz düşünmenin zamanı geldi. Küçük farklar, büyük ilişkileri kurtarır ve hayatımızı değiştirir. Biraz daha dikkat, biraz daha özen ve biraz daha bilinç... İşte bu üçlü, hayatımızın her alanında fark yaratmamızı sağlar. Unutma, her zaman daha iyisini yapabilirsin ve bu tamamen senin elinde. Kendine inan, çünkü sen bunu başarabilirsin!

Sen red flag olmaya çok yakınsın!

Birçok insanın başına gelir; içten içe iyi niyetli olmasına rağmen, bazı davranışları karşı tarafı yorar, hatta bazen ilişkileri zedeler. Bu durum genellikle duygusal farkındalığın eksikliğinden kaynaklanır. Kendi duygusal durumunuzun ya da başkalarının duygusal durumlarının farkında olmamanız, sizin ve çevrenizdeki insanların duygusal ihtiyaçlarını göz ardı etmenize neden olabilir. Eğer sürekli olarak 'Neden ilişkilerimde hep sorun çıkıyor?' diye kendinize soruyorsanız, belki de sorunun kaynağı tam olarak burasıdır. Belki de duygusal farkındalığınızı geliştirmeniz gerekiyor. Belki de karşınızdaki kişinin duygusal ihtiyaçlarını daha iyi anlamanız ve onlara göre hareket etmeniz gerekiyor. Bu noktada, duygusal farkındalığınızı geliştirmenin yollarını araştırmak, bu konuda bilgi edinmek ve kendinizi bu konuda geliştirmek için çaba göstermek önemli olabilir. Unutmayın, her zaman daha iyi bir insan, daha iyi bir dost, daha iyi bir partner olmak için kendinizi geliştirebilirsiniz. Ve belki de bu şekilde, ilişkilerinizdeki sorunları çözmenin ve daha huzurlu, daha mutlu ilişkiler kurmanın anahtarını bulabilirsiniz.

Sen gerçek bir red flagsin!

Birçok kişi seni sevse bile, yanında olmak onları yoruyor olabilir. Bu durum artık bir tesadüf değil, bir kalıp haline gelmiş. Bu durumu fark etmek, değişimin ilk adımıdır. Evet, doğru duydunuz! Kendinizi gözden geçirmenin ve belki de biraz değişiklik yapmanın zamanı geldi. Ancak, biraz kötü haberimiz var. Eğer bu durumu değiştirmezseniz, bu yorucu döngü maalesef devam edecek. Bilirsiniz, insanlar genellikle sevdikleri kişilerle vakit geçirmekten keyif alır. Ancak, bazen sevilen kişinin yanında olmak bile yorucu olabilir. İşte bu noktada, sevilen kişi olarak sizin bir adım atmanız gerekiyor. Sizden hoşlanan insanların yanınızda yorulduğunu fark etmek, belki de biraz üzücü olabilir. Ancak, bu durum aslında sizin için bir fırsat olabilir. Kendinizi gözden geçirme ve belki de bazı alışkanlıklarınızı değiştirme şansı sunar. Ancak, unutmayın ki değişim her zaman kolay olmayabilir. Kendi alışkanlıklarınızı ve davranışlarınızı değiştirmek zor olabilir. Ancak, eğer bu durumu değiştirmezseniz, bu yorucu döngü maalesef devam edecek. Bu nedenle, belki de biraz değişiklik yapmanın zamanı gelmiştir. Kendinizi gözden geçirin, belki de bazı alışkanlıklarınızı değiştirin ve insanların sizinle vakit geçirmekten keyif almasını sağlayın. Unutmayın, değişim her zaman iyidir ve bu durum sizin için yeni bir başlangıç olabilir.

Sen yürüyen red flagsin!

Hepimizin zaman zaman kafasına takılan, belki de uykularımızı kaçıran bir soruyu ele alacağız: 'Neden ilişkilerim kısa sürüyor? Neden insanlar benden uzaklaşıyor?' İşte bu soruların cevabını bulmak için kolları sıvadık ve bir liste hazırladık. Bu liste, belki de iç yüzünüzle yüzleşmenizi sağlayacak bir ayna olacak. Ancak burada önemli olan nokta, bu aynaya bakarken savunma mekanizmalarınızı bir kenara bırakmanız. Evet, belki biraz acı verebilir, belki biraz rahatsız edebilir ama unutmayın ki gerçek dönüşüm, ancak kendimizi olduğumuz gibi kabul ettikten sonra başlar. Eğer bu listeye bakarken hemen savunmaya geçer ve 'Benim hiç suçum yok, herkes bana haksızlık yapıyor' diye düşünürseniz, maalesef hiçbir şey değişmeyecek. Ve hayatınızdaki insanlar, birer birer sizden uzaklaşmaya devam edecek. Ancak eğer bu listeye açık bir zihinle, önyargısız bir şekilde bakabilirseniz, belki de hayatınızda büyük bir dönüşüm başlatabilirsiniz. İşte bu yüzden, bu listeye bakarken kendinizi savunmaya almak yerine, kendinizi anlamaya çalışın. Unutmayın, herkes hata yapabilir ama önemli olan bu hatalardan ders çıkarmak ve kendimizi geliştirmektir.

